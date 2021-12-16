Биатлон, Кубок мира. Александр Логинов напугает норвежцев в мужском спринте

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону — 2021/2022 во Франции 17 декабря состоится мужской спринт на 10 км. Начало — в 16:15 мск. В прямом эфире гонку покажут телеканалы «Матч ТВ» и Eurosport. Букмекеры уже дали прогноз: наибольшие шансы имеет Йоханнес Бё, поставить на которого предлагают за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на мужской спринт Кубка мира по биатлону в Анси (17.12.2021)

В тройку фаворитов также входят Себастиан Самуэльссон и Кентен Фийон Майе (по 5.50). Следом идут Эмильен Жаклен (6.50), Мартин Понсилуома (12.00), Тарьей Бё (13.00), а также Йоханнес Кюн (18.00), Симон Детьё (20.00) и Эдуард Латыпов (23.00). За ними в списке находятся Фабьен Клод и Александр Логинов (оба — по 35.00).

Мужской спринт на Кубке мира по биатлону в Анси: прогноз и анализ гонки 17 декабря 2021 года

На Кубке мира по биатлону завершился третий этап. Сборной России удалось взять две медали в эстафетах. Женщины взяли серебро, у мужчин — бронза (уже вторая в этом сезоне). К сожалению, в личном зачёте спортсмены пока к наградам не притронулись, но всё впереди. Сейчас биатлонисты отправляются во Францию, в Анси.

Мужчины начали со вполне рабочими результатами. Конечно, Эдуард Латыпов немного сдал позиции, теперь он находится на шестом месте в личном зачёте. Однако от лидирующего Себастиана Самуэльссона отстаёт лишь на 51 очко. А вот Александр Логинов благодаря четвёртому месту в спринте в Хохфильцене поднялся на 15-е место. В его активе 136 очков.



Хотя Логинов такой не один. За ним идут Теро Сеппяля и Беньямин Вегер с таким же количеством очков. Впереди — Сиверт Гутторм Баккен с форой всего в два балла. До топ-10 не хватает 14 пунктов. К тому же букмекеры считают, что россиянину по силам обойти Стурлу Холм Легрейда, который находится на девятом месте.



Шансы действительно имеются. Норвежец шикарно провёл прошлый сезон, но в нынешнем пока нестабилен. В Эстерсунде стал первым в индивидуальной гонке, но лишь 37-м — в спринте. Там же на втором этапе в спринте финишировал на шестом месте, а в спринте в Хохфильцене замкнул двадцатку. После этого в пасьюте оказался на девятой позиции. Легрейд сам признаёт, что пока не набрал оптимальных кондиций. Впрочем, до Олимпиады времени ещё предостаточно.

У Логинова, конечно, результаты в целом похуже, зато разброс не такой большой. При этом в спринте — вообще стабильность. В Эстерсунде россиянин финишировал 10-м и 13-м, а вот в Австрии выстрелил и пришёл четвёртым. До пьедестала не хватило каких-то двух с половиной секунд! Три финиша в топ-15 дают основания для сдержанного оптимизма.

Легрейду просто нужно больше времени, чтобы набрать форму и выйти на проектную мощность. А вот Александр в порядке. Две эстафеты в новом сезоне это доказывают. Так что, вероятно, имеет смысл поставить на то, что Логинов окажется выше Легрейда. Коэффициент дают приличный — 1.76. Норвежец никуда не спешит.

Также букмекеры считают, что у Себастиана Самуэльссона и Кентена Фийона Майе получится очень захватывающий междусобойчик. Дома швед в спринте забрал оба золота. Француз в первый раз пришёл всего лишь 32-м, но со второй попытки взял бронзу. В Австрии шустрый Самуэльссон финишировал 14-м, в то время как Кентен — седьмым, опередив шведа на целых 20 секунд.



В этот раз француз выступит на домашнем этапе в Анси. Шансы, что он обгонит шведа, возрастают. Коэффициент на победу составляет 1.80, в то время как успех Самуэльссона оценён в 1.90. Логичнее, на наш взгляд, ставить на победу Майе, хотя скандинав может и удивить. Есть и ещё одна интересная пара — Эмильен Жаклен и Йоханнес Бё. Букмекеры считают, что у норвежца больше шансов.

Однако, во-первых, Эмильен, опять же, постарается проявить себя дома. Во-вторых, он в спринтерском зачёте занимает вторую строчку и уступает лидирующему Себастиану лишь 12 очков. А Йоханнес находится на восьмом месте, старт сезона ему явно не удался. В Хохфильцене в спринте занял 29-е место, в пасьюте — 18-е. Стрельба хромает, ход тоже сложно назвать идеальным. Поэтому имеет смысл проверить «Жаклен финиширует выше Йоханнеса Бё» за 2.25.

Кубок мира по биатлону, прогноз на спринт в Анси 17 декабря 2021 года

На Кубке мира стартует четвёртый этап в Анси. Главный претендент на победу в мужском спринте — норвежец Йоханнес Бё. Однако у француза Эмильена Жаклена есть все шансы обойти его, ведь норвежец на старте сезона далёк от оптимальной формы. Также мы считаем, что Логинов, который ворвался в топ-15 общего зачёта и едва не взял личную медаль в Хохфильцене, сумеет обойти Легрейда.



Ставка 1: Жаклен финиширует выше Бё за 2.25.



Ставка 2: Логинов финиширует выше Легрейда за 1.76.

Расписание четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Анси.