Швеция — Россия. Не расходитесь, это только начало!

16 декабря состоится матч Евротура Швеция — Россия. Начало встречи — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.95, успех сборной Швеции идёт за 3.82. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Швеция — Россия 16 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч Еврохоккейтура Швеция — Россия 16 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.39. Гол в первые 10 минут идёт за 1.74, вероятность серии буллитов оценена в 8.10.

Швеция — Россия: прогноз на матч Кубка Первого канала (16.12.2021)

Не успели россияне насладиться победой над Канадой, как нужно готовиться к следующей встрече. Кубок Первого канала продолжится 16 декабря, в борьбу вступают все остальные. Российским фанатам прежде всего будет интересно противостояние сборных Швеции и России. Матч снова пройдёт на льду «ЦСКА-Арены». Начало — в 18:30 мск.

Состав у сборной Швеции подобран в этот раз весьма интересно. Сразу 13 игроков из КХЛ в заявке! Вратарская линия состоит из Андерса Линдбека («Йокерит») и Магнуса Хелльберга («Сочи»). Также готовы сыграть Линус Хультстрём («Металлург»), Оскар Линдберг, Антон Ведин (оба — «Динамо» Москва). Это не весь список, но многие имена хорошо знакомы.

Прошлый этап Евротура прошёл на ура. Подопечные Юхана Гарпенлёва добыли три победы из трёх возможных. В том числе и над сборной России со счётом 4:2. Впрочем, тогда российская команда была подобрана из молодёжи. Сейчас со шведами выйдет практически полностью изменившийся состав, где есть Вадим Шипачёв, Никита Нестеров и другие опытные хоккеисты. Будет гораздо сложнее.

Тем более что накануне со сборной Канады россияне выдали отличный матч (4:3). Отличилось даже четвёртое звено! Шипачёв, Нестеров, Коршков и Елесин отметились голами. Нестеров, к слову, уже дважды огорчил канадцев на Кубке Первого канала. Сейчас и в 2017 году. Очень символично. Теперь настроение должно быть на высоте. Ставка на опыт и мастерство сработала.

Не забудем Алексея Жамнова, дебют которого получился отличным. Болельщики рады, эмоции получены правильные. Впереди сложная игра с такой же неуступчивой Швецией. Хотя в пользу хозяев снова много факторов. Родные болельщики дают дополнительную мотивацию. Плюс шведы сыграют впервые на турнире. Россияне уже готовы и знакомы со льдом, а соперник выйдет холодным. Разница в сыгранности рискует проявиться.

Это, разумеется, тоже на руку. Плюс тренерскому штабу должны быть хорошо известны возможности некоторых хоккеистов соперника. Той же вратарской линии, например. У России Иван Федотов добротно отыграл с Канадой, в нём сомнений было изначально мало. Вероятно, со Швецией тренеры могут доверить место в воротах Тимуру Билялову или даже зачахшему на скамейке СКА Александру Самонову.

Просмотр и подготовка к Олимпиаде продолжается, конкуренция в составе солидная, а это дополнительный стимул. Так что российские игроки наверняка снова постараются показать себя. Для этого хватает и опыта, и мастерства. Так что мы бы снова попробовали поставить на лобовую победу сборной России. Коэффициент близок к двойке — 1.95.

Альтернативный вариант — индивидуальный тотал россиян больше 3 шайб за 1.97. Россияне хорошо сыграли в нападении с Канадой, показали весьма мобильное и бодрое движение при переходах из обороны. Давление в чужой зоне было, реализовывать ошибки оппонента удавалось. Остаётся повторить этот успех со Швецией, которая привезла добротный, но, прямо скажем, не самый именитый состав на второй этап Евротура. Шансы на вторую победу высоки.

Швеция — Россия: прогноз и ставка на матч Евротура 16 декабря 2021 года

Сборная России хорошо провела первый матч. Пропустила, конечно, много. Хотя это канадцы в концовке собрались, а россияне — напротив. Однако у Швеции вратарская линия тоже не самая сильная, да и в целом состав не самый мощный. При этом скандинавы впервые сыграют на турнире, а российская сборная уже прогрелась. Мотивации и задора наверняка хватит. Так что пробуем снова поставить на Россию.

Ставка: победа сборной России за 1.95.