«Виннипег» — «Вашингтон». Александр Овечкин хочет забрать себе все рекорды?!

18 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита: поставить на победу «Джетс» в основное время можно с коэффициентом 2.43, успех «Кэпиталс» тоже идёт за 2.43.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» 18 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Виннипег» — «Вашингтон» 18 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.13. Гол в первые 10 минут идёт за 1.66, вероятность серии буллитов оценена в 8.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

«Виннипег» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (18.12.2021)

Первый месяц зимы перевалил за экватор. На 18 декабря в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу семь встреч. Любителям отечественного хоккея стоит уделить внимание игре «Виннипега» и «Вашингтона», которая пройдёт на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге. Начало — в 4:00 мск.

Команды ещё не встречались в этом сезоне, а последние очные матчи состоялись в 2020 году. Никакой дополнительной мотивации искать не придётся. «Виннипег» идёт на девятой строчке в Западной конференции, набрав 31 очко в 28 играх. Отставание от зоны плей-офф составляет всего один балл, хотя конкуренты тоже не спят.

В последних двух играх «Виннипег» уступил «Ванкуверу» (3:4 Б) и «Баффало» (2:4). Евгений Свечников в обоих матчах остался без очков, а всего после перехода из «Детройта» набрал восемь баллов за результативность. На фоне прошлого сезона не так плохо. Было столько же, хотя тогда он провёл всего 21 игру. Иногда даже отправлялся в фарм-клуб.

«Вашингтон» по-прежнему среди лидеров в Восточной конференции, в активе — 41 очко после 29 встреч. Отставание от лидирующей «Тампы» минимальное. Хотя совсем недавно положение было другим. Однако неудачная серия подпортила статистику. В трёх прошлых играх случилось два поражения.

Накануне подопечные Питера Лавиолетта проиграли на выезде «Чикаго» (4:5 ОТ). Уже вторая неудача в играх с «Блэкхоукс». При этом довольно сложно сказать, из-за чего такой результат. Постоянно что-то мешает, хотя и статистика личных встреч на стороне «столичных», и разница в классе очевидна.

В этот раз «Вашингтону» помешали проблемы с составом. Вернулся Бекстрём, зато Кузнецов попал в ковид-протокол. Тренерскому штабу спешно пришлось перетасовывать состав. Хотя есть и приятные моменты. Например, Александр Овечкин и Никлас Бекстрём успели поставить новый рекорд в НХЛ.

Швед отдал 115-й результативный пас на Овечкина в большинстве, а Ови не сплоховал и забил 274-й гол. Теперь это самый результативный дуэт лиги в большинстве. Жаль, что это не помогло победить — пропустили в итоге в овертайме. Илья Самсонов старался, но без помощи защитников ему тяжело. Конечно, это не провал, но спад наблюдается.

Отчасти виноваты постоянные кадровые проблемы, у «Кэпс» довольно много основных исполнителей отсутствуют. В ближайшем матче точно будет не хватать Евгения Кузнецова и Тома Уилсона, это удар по первой тройке.

«Виннипег» проиграл три из пяти последних домашних матчей, но и «Вашингтон» на выезде чередует победы с поражениями. А потому отдавать кому-то предпочтение мы бы не стали. Зато рассмотреть тотал больше 5.5 шайбы за 1.75 вполне можно. «Кэпс» одними из первых добрались до отметки в 100 голов, однако и сами регулярно пропускают.

«Виннипег» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 18 декабря 2021 года

«Вашингтон» нестабилен, кадровые проблемы сказываются. При этом ещё и на выезде «столичные» чувствуют себя не лучшим образом. Соперник дома тоже выступает так себе в последнее время. Попробуем сыграть тотал больше 5.5 шайбы. С результативностью нет особых проблем ни у кого, однако пропускают оба клуба тоже регулярно.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.75.