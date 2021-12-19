Россия на Евротуре, Кубок мира по биатлону и «Милан» — «Наполи»: что смотреть 19 декабря

Последний месяц 2021 года перевалил за экватор, на дворе зима. Поклонники зимних видов спорта ликуют, ведь стартовал биатлон, а в КХЛ и НХЛ рубятся уже вовсю. Впрочем, пока с лихвой хватает и футбола. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 19 декабря.

На что ставить в футболе 19 декабря

Российская Премьер-Лига уже ушла в отпуск, но в топовых европейских чемпионатах по-прежнему играют. Правда, на Англию напал новый штамм коронавируса. Из-за вспышек в командах матчи начинают переносить, а в СМИ поговаривают о приостановке сезона. Впрочем, некоторые встречи всё же удаётся провести.



Сегодня «Вулверхэмптон» примет «Челси», а «Манчестер Сити» отправится в гости к «Ньюкаслу». Оба стартуют в 17:00 мск. Позже «Тоттенхэм» сразится с «Ливерпулем». Начало — в 19:30 мск. Пока информации об отменах не было, хотя, как показывает практика, это может случиться за несколько часов до стартового свистка.

Пока всё более-менее стабильно в чемпионате Италии. На сегодня запланированы сразу пять противостояний. Самое ранее начнётся в 14:30 мск, «Фиорентина» дома сыграет с «Сассуоло». Впрочем, гвоздём программы должна стать, конечно же, встреча «Милана» и «Наполи», которая стартует в 22:45 мск.



Не так давно соперники на пару лидировали. Теперь вынуждены догонять «Интер». Любопытно, что неаполитанцы не проигрывают в Серии А на стадионе «Сан-Сиро» уже шесть матчей кряду. Однако в целом миланцы всё же выглядят стабильнее на данный момент. Тем интереснее будет наблюдать.



В Германии завершат 17-й тур Бундеслиги двумя встречами. «Байер» отправится в гости к «Фрайбургу» (17:30 мск), а «Кёльн» примет «Штутгарт» (19:30 мск). А в Испании отдельного внимания заслуживает матч «Реал» Мадрид — «Кадис». Мадридцы демонстрируют внушительную стабильность, едва ли у аутсайдера есть хоть какие-то шансы.

На что ставить в хоккее 19 декабря

Континентальная хоккейная лига скоро вернётся после паузы на Евротур. Первые матчи уже запланированы на 20 декабря. А сегодня национальным сборным предстоит завершить Кубок Первого канала. Сборная России сыграет со сборной Финляндии. Первое вбрасывание состоится в 15:30 мск.

Россияне бодро начали домашний турнир. В матче-открытии оставили с пустыми руками канадцев (4:3), а также одержали трудовую победу над шведами с нетипичным для хоккея счётом (1:0). Затем встречались с командой Чехии. Теперь предстоит поставить точку в противостоянии с финнами. Кроме этого, сегодня состоится ранний матч Чехия — Швеция (11:00 мск).

Сборная Канады прилетела в Европу, но на НХЛ это никак не отразилось. Состав был собран преимущественно из представителей КХЛ. В лучшей хоккейной лиге мира продолжают кипеть страсти. Из-за разницы часовых поясов матчи проходят традиционно ночью, поэтому стоит приготовить кофе и обратить внимание на 20 декабря.



В 3:00 мск состоится первое вбрасывание в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз». Александр Овечкин вместе со своей командой чередует победы с поражениями, но, несмотря на это, продолжает претендовать на лидерство в НХЛ. Сейчас «Кэпс» имеют 43 очка после 30 игр. Хотя конкуренция серьёзная.



У самого россиянина одни из лучших показателей набранных очков и заброшенных шайб. В списке бомбардиров делит первое место с Коннором Макдэвидом, а в списке снайперов — с Леоном Драйзайтлем. За 30 игр умудрился забросить 22 шайбы и отдать 25 результативных передач. Очень внушительно для 36-летнего капитана.

На что ещё ставить 19 декабря

Кубок мира по биатлону продолжается. И это прекрасно! Совсем недавно россиянин Эдуард Латыпов взял серебряную медаль в Анси (Франция) в спринте на 10 километров. Сегодня будет возможность снова порадовать болельщиков. На 16:45 мск запланировано начало масс-старта на 15 километров среди мужчин. На два часа раньше начнут женщины. Тоже масс-старт.

Поклонникам баскетбола представлена встреча Единой лиги ВТБ «Парма» — «Астана». Начало — в 13:00 мск. Помимо этого, сегодня играют в Испании, Италии, Франции, Турции, Германии и других странах. Матчи НБА привычно проходят ночью. А также состоятся два матча чемпионата мира по гандболу среди женщин. Дания сыграет с Испанией за третье место, а Франция с Норвегией — за золотые медали.