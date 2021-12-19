«Вашингтон» — «Лос-Анджелес». Александр Овечкин и один в поле воин

20 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.18, успех «Кингз» идёт за 2.79. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз» 20 декабря 2021 года

Букмекеры сомневаются, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» 20 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.96, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.88. Гол в первые 10 минут идёт за 1.74, вероятность серии буллитов оценена в 8.30.

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (20.12.2021)

На дворе зима. На 20 декабря в Национальной хоккейной лиге запланированы сразу шесть встреч. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея стоит уделить противостоянию «Вашингтона» и «Лос-Анджелеса», которое пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Вашингтон» по-прежнему среди лидеров в Восточной конференции, набрал 43 балла за 30 игр. Вперёд вырвалась лишь «Каролина», которая ещё и игру в запасе имеет. Впрочем, результаты радуют. Например, накануне в гостях удалось одолеть «Виннипег» (5:2). Сейчас это важно, поскольку форма немного хромает.

В последних пяти встречах победы сменялись поражениями. В итоге — три победы при двух поражениях на отрезке. Надо сказать, что Александр Овечкин отличился с «Виннипегом», забросив свою 752-ю шайбу в карьере НХЛ. Кроме того, отличились все звенья, что радует. Тем более когда отсутствовали сразу четыре игрока основы.

Например, Евгений Кузнецов и Никлас Бекстрём не сыграли из-за болезни. А они по праву считаются ключевыми хоккеистами в команде. Кузнецов набрал 30 баллов по системе «гол+пас», а Бекстрём вместе с Ови вообще образуют собой один из самых результативных дуэтов в лиге. Благо даже без них всё прошло хорошо.

«Лос-Анджелес» идёт девятым в Западной конференции, набрав 31 балл за 28 игр. Отставание от зоны плей-офф составляет всего три очка. Положение команды не лучшее, но и не самое ужасное. Тем более что последние пять игр прошли неплохо. Сперва проиграла на выезде «Ванкуверу» (0:4), но затем одолела дома «Даллас» (4:0) и «Миннесоту» (2:1).

Накануне на выезде разгромила «Флориду» (4:1), хотя до этого уступила прошлогоднему победителю Кубка Стэнли «Тампе» (2:3 ОТ). В целом последние матчи прошли удачно, однако положение могло быть и лучше. Впереди «Вашингтон», а это соперник серьёзный, идёт среди лидеров. Пусть немного и снизил обороты.

«Столичные» до сих пор испытывают проблемы с составом. Сразу шесть игроков основы будут отсутствовать в предстоящем матче. Среди них и ключевые исполнители — Кузнецов, Бекстрём. Уилсон под вопросом. Неприятно. Впрочем, и у «Лос-Анджелеса» четверо игроков травмированы.

В личных встречах перевес на стороне «Вашингтона», выиграл четыре из пяти на своём льду. Но они датированы с 2016 по 2020 год. Следовательно, сильно опираться на это не стоит. А вот на то, что «Кингз» на выезде играют не лучшим образом в этом сезоне, внимание обратить определённо стоит.

За 13 игр на выезде выиграли лишь пять. Один из них — в овертайме. К тому же у «Кэпс» дома всего три поражения за 10 последних матчей. А Александр Овечкин продолжает набирать баллы в каждой игре. Таким образом, «Вашингтон» забросил уже 106 шайб (против 76 у соперника). Цифры говорят сами за себя.

При таких раскладах мы бы попробовали поставить на победу «Вашингтона» и добавить к этому тотал больше 2.5 шайбы. Коэффициент приятный — 2.20. Столичная команда, несмотря на проблемы, всё равно держится уверенно. Забивать голы есть кому. Тренерский штаб даёт шанс другим игрокам, пока основные лидеры травмированы. А это дополнительная мотивация.

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз и ставка на матч НХЛ 20 декабря 2021 года

«Вашингтон» даже без Кузнецова, Бекстрёма и Уилсона играет неплохо. Проблемы есть, но столичная команда держится уверенно. Соперник не самый сильный, на выезде выступает не лучшим образом. А «Кэпс» дома выглядят лучше. К тому же у «Лос-Анджелеса» также есть травмированные, так что пробуем играть победу хозяев.

Ставка: победа «Вашингтона» в основное время + тотал больше 2.5 шайбы за 2.20.