МЧМ-2022: тренерская чехарда помешает России взять золото?

Одна из главных спортивных примет новогодних каникул – молодёжный чемпионат мира по хоккею. И наступление 2022 года не станет исключением. С 26 декабря по 5 января 10 сильнейших молодёжек планеты в Канаде разыграют медали первенства мира. Как всегда, в числе претендентов на самые высокие места и сборная России. Есть ли шансы у нашей команды стать лучшей? Давайте разбираться и изучать букмекерские прогнозы.

Пандемия помогла Канаде

Вообще МЧМ-2022 должен был пройти в Швеции, в Гётеборге, но пандемия коронавируса, как мы уже привыкли в последнее время, спутала все планы. В итоге второй год подряд турнир пройдёт в Эдмонтоне. Правда, не соло, а вместе с небольшим городком Ред-Дир. Именно в нём матчи группового этапа проведёт сборная России.

Эксперты оценили шансы сборной России выиграть МЧМ-2022.

Кому смена места проведения пойдёт на пользу? Конечно же, Канаде. Во-первых, привычный часовой пояс, во-вторых, в этом году МЧМ не будет в формате пузыря. На трибунах будут болельщики! И это точно придаст «кленовым листьям» сил. Да и мотивация у канадцев будет зашкаливать: в прошлом году они отдали чемпионство американцам. Настрой взять реванш запредельный.

Россия – не главный фаворит

Сборная России, разумеется, в числе фаворитов, но не главный претендент на золото. Букмекеры считают главными фаворитами Канаду и США. На хозяев можно сделать ставку за 2.20, а на действующих чемпионов за 4.00. У «кленовых» в составе защитник Оуэн Пауэр и форвард Коул Перфетти, которые уже успели выиграть взрослый чемпионат мира. Голкипер Себастьян Косса задрафтован «Детройтом» в первом раунде. Ну и, как мы уже сказали, реваншистские настроения и поддержка трибун наводят на оптимистичный лад.

Конечно же, думает о защите своего титула и сборная США. Состав у американцев не такой звёздный, как в прошлом году, но посмотреть здесь будет на что. Кстати, именно с этой сборной нам играть в новогоднюю ночь: отличный подарок для любителей хоккея!

На сборную России можно поставить с коэффициентом 7.00. У россиян есть и Василий Пономарёв, и суперюниоры Матвей Мичков с Фёдором Свечковым. Но непонятна тренерская чехарда: Игорь Ларионов, Олег Браташ, Сергей Зубов – три тренера за три месяца. В итоге командой будет руководить легендарный в прошлом защитник. Кстати, в состав нашей команды не попал ни один игрок, выступающий за океаном. Решение необычное, но тренерам виднее. Бороться за самые высокие места эта команда однозначно способна.

Кроме того, за 7.00 также можно поставить на Швецию, шансы Финляндии оценили коэффициентом 9.00, а на чехов предлагается поставить с коэффициентом 12.00.

Задача на групповой этап – не свалиться ниже второго места

Сборная России групповой этап проведёт в Ред-Дире, соперниками команды Сергея Зубова станут США, Швеция, Швейцария и Словакия. Задача минимум здесь, пожалуй, не свалиться ниже второго места, чтобы избежать встречи с канадцами уже в четвертьфинале. Сомнений, что «кленовые» свою группу выиграют, практически нет.

Начнут турнир наши парни матчем со Швецией, затем сыграют со Швейцарией и Словакией, ну а завершится групповой этап в новогоднюю ночь матчем с США. Американцы – фавориты группы, на их победу дают коэффициент 2.00. Россию и Швецию оценивают одинаково – коэффициентом 3.80. Ну а Швейцария и Словакия, видимо, будут бороться за то, чтобы не вылететь из элиты.

Главное блюдо любого турнира – матч России и Канады. Интересно, пересекутся ли пути команд на этот раз. Поставить на то, что мы увидим традиционную супервывеску на МЧМ-2022, можно с коэффициентом 2.00.

До старта МЧМ-2022 остаётся совсем немного времени. Ждём и болеем за наших. Удачных ставок!