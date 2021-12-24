«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Екатеринбуржцы почувствуют себя аутсайдерами КХЛ

25 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 1.76, а успех «Автомобилиста» оценён экспертами в 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 25 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Поставить на гол в каждом периоде можно за 1.66, серия буллитов оценена в 8.80.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Автомобилист» Екатеринбург (25.12.2021)

2021 год приближается к концу. Коронавирус продолжает создавать дополнительные трудности, НХЛ даже взяла передышку в качестве меры предосторожности. Зато Континентальная хоккейная лига по-прежнему радует. Позади уже две трети регулярного сезона, вырисовываются общие турнирные расклады. Интересного много.

Возглавляет сводную таблицу КХЛ «Металлург». С самого старта сезона клуб набрал солидный ход и не собирается его сбавлять. Как минимум на Кубок Континента претендует вовсю. «Салават Юлаев» — один из немногих, кто в нынешнем сезоне доставлял лидеру неудобства. О 2:7 и 2:5 в Магнитогорске наверняка помнят.



Сами же уфимцы не на шутку сошлись с казанским «Ак Барсом» в споре за третье место Восточной конференции. До идущего вторым «Трактора» не хватает прилично, а омский «Авангард» нестабилен, отстаёт на четыре очка и пока не опасен. А вот казанцы за 41 игру набрали всего на один балл больше, так что находятся выше.



Благо с формой у подопечных Томи Лямся всё более-менее. Лишь в прошлой игре прервали победную серию, уступив на выезде столичному «Спартаку» (2:3 Б). Хотя особенно расстраиваться не стоит. Проигрывали 0:2 в серии буллитов, сравняли счёт, но немного не повезло. Родион Амиров не сумел переиграть голкипера соперника.

До этого «Салават» одержал четыре победы подряд. Правда, в соперниках были скромные «Адмирал» (4:2) и «Куньлунь» (4:3 ОТ), а также гордый «Сочи» (5:0) и как раз «Ак Барс» (4:2). Однако отметить стоит солидную результативность уфимской команды. За четыре встречи удалось забросить 17 шайб, лишь одна из которых — в овертайме. Добротно.



«Автомобилисту» перед стартом регулярки некоторые даже пророчили победу как минимум в конференции. Уж больно интересно смотрелся состав в тандеме с Биллом Питерсом и Николаем Заварухиным на тренерском мостике. Только вот семь матчей назад отставание даже от топ-3 Востока составляло порядка 10 очков.

К радости Александра Кожевникова, канадца отправили в отставку, а Заварухин временно занял должность главного тренера. Лучше не стало. В прошлых семи играх удалось одержать всего три победы, а сейчас екатеринбуржцы идут на серии из трёх поражений. Получили от «Спартака» (2:5), «Барыса» (0:2) и «Динамо» (1:7).



Как видно, проблемы с обороной никуда не делись, а вот результативность заметно снизилась. Всего три заброшенные шайбы с командами, которые играют сами и дают играть другим. Это мало. В последнем случае вообще не могли придумать ничего толкового. Москвичи слишком много времени провели в чужой зоне.



Положение у екатеринбуржцев действительно не из приятных. Во-первых, они вылетели из зоны плей-офф. Во-вторых, после семи пропущенных шайб нужно ещё как-то прийти в себя. А хуже них на выезде в нынешнем сезоне КХЛ играют только четыре команды: «Спартак», «Адмирал», рижское «Динамо» и «Куньлунь». При этом в Уфе у хозяев три победы подряд в очных встречах.

На наш взгляд, здесь напрашивается что-то вроде П1 или ИТБ1 3 шайб. На выбор. Коэффициент вполне рабочий в обоих случаях: за лобовую победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают 1.76, а за его индивидуальный тотал больше трёх шайб — 1.90. Думается, подопечные Томи Лямся оставят «Автомобилист» вне зоны плей-офф.

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 декабря 2021 года

«Салават Юлаев» не сумел навязать плотную борьбу «Металлургу», как это пытается делать «Трактор». Однако заслуженно находится в топ-4 на Востоке. Форма нормальная, результативность приличная. Думается, «Автомобилисту», которому смена тренера не помогла, придётся побыть аутсайдером ещё какое-то время.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.76.