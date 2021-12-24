«Сибирь» — СКА. Валерий Брагин не отдаст первое место в Западной конференции

25 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — СКА. Начало встречи — в 13:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.20, а успех «Сибири» оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — СКА 25 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.83.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» Новосибирск — СКА Санкт-Петербург (25.12.2021)

Скоро Новый год, а Континентальная хоккейная лига не перестаёт радовать. На 25 декабря запланировано сразу девять встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Сибири» и СКА, которое пройдёт в Новосибирске. Начало раннее, в 13:30 мск.

«Сибирь» держится в зоне плей-офф Восточной конференции. Набрала 48 очков. При этом ближайший преследователь «Нефтехимик» имеет в активе на семь очков меньше. Так что шанс сыграть в Кубке Гагарина большой. Остаётся только не сбавлять оборотов. Тогда всё получится.



В 22 последних матчах сибиряки потерпели всего пять поражений. Хотя запрягали долго. Великолепный результат для команды со скромными ресурсами. Андрей Мартемьянов, кажется, нашёл ключи к своим подопечным. После перерыва на Кубок Первого канала провели всего одну встречу — одержали волевую победу в овертайме над «Локомотивом» (2:1 ОТ).



Теперь впереди ждёт серьёзный СКА. Во-первых, петербуржцы идут на первом месте в Западной конференции. Отрыв от московского «Динамо» минимальный, зато удалось исправиться за антирекордную серию поражений. Во-вторых, после перерыва они успели провести два матча. И одержали две победы.

Сперва разобрались со «Спартаком» (4:2), затем в армейском дерби дожали ЦСКА в овертайме (3:2 ОТ). С настроением и игровым тонусом особых проблем возникнуть не должно. А вот у клуба из Новосибирска простой между играми составит четыре дня, из-за чего могут возникнуть трудности.

Плюс в личных встречах «Сибирь» часто выступает в роли аутсайдера. Конечно, в последнее время соперники обмениваются победами. Например, за предыдущие пять противостояний СКА трижды оказался сильнее. Зато гостям везёт в Новосибирске. На выезде армейцы выиграли четыре из пяти последних матчей.



Так что мы бы остановились на итоговой победе подопечных Валерия Брагина, которые набрали неплохой ход. Дело ещё и в том, что последние пять матчей в гостях в нынешнем сезоне КХЛ они провели лучше, чем оппонент на своём льду. Одержали пять побед. И лишь раз потребовалось дополнительное время.



Коэффициент вполне играбельный — 1.74. Армейцы при этом ещё и в атаке более опасны. Забросили уже 126 шайб (против 90 у сибиряков). Больше сейчас в лиге лишь у трёх команд, две из которых занимают первое и второе места в сводной таблице. Да и состав у петербуржцев сильнее и мастеровитее. Думается, свои два очка увезут.

«Сибирь» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 декабря 2021 года

СКА на выезде показывает хорошие результаты. Да и в Новосибирске чувствует себя комфортно. Сопернику будет тяжело что-то противопоставить в атаке, хотя защита на уровне. Хватит ли сил сдержать армаду СКА — трудно сказать, но по многим факторам армейцы смотрятся предпочтительнее.



Ставка: итоговая победа СКА за 1.74.

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