Россия — Швеция на МЧМ-2022 и Джеррард против «Челси» в АПЛ: что смотреть 26 декабря

Последний месяц 2021 года приближает к концу, скоро Новый год. Поклонники зимних видов спорта ликуют, ведь стартовал биатлон, а в КХЛ и НХЛ рубятся уже вовсю. Впрочем, пока с лихвой хватает и футбола. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 26 декабря.

На что ставить в футболе 26 декабря

Большинство европейских чемпионатов ушли на зимние каникулы, зато продолжают играть в Англии. Несмотря на проблемы в стране с новым штаммом коронавируса, сегодня стартует 19-й тур английской Премьер-лиги. Из девяти изначально запланированных встреч должны состояться всего шесть. Остальные были бессрочно перенесены.



«Лестеру» удалось пережить вспышку болезни в составе, а теперь он отправляется в гости «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Горожане» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 44 балла. «Лисы» провели на два матча меньше, но отставание даже от топ-5 внушительное. Составляет шесть очков. Отыграть эту фору будет тяжело.

В это же время начнутся сразу три противостояния. «Вест Хэм Юнайтед», который борется за место в зоне Лиги чемпионов, примет сдавший позиции «Саутгемптон». Лондонский «Арсенал» в гостях сыграет с аутсайдером лиги «Норвичем». А «Тоттенхэм» Антонио Конте сразится в дерби с бойким «Кристал Пэлас». Выбрать есть из чего.



Также не стоит проходить мимо битвы «Астон Виллы» и «Челси». Под руководством Стивена Джеррарда бирмингемцы выглядят здорово, однако лондонцам нужно сокращать отставание от лидирующих «Ман Сити» и «Ливерпуля». Завершит вечернюю программу матч «Брайтона» и «Брентфорда». Последний заметно пострадал из-за коронавируса.

На что ставить в хоккее 26 декабря

Сегодня вечером стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею в Канаде. В 22:00 мск начнут выяснять отношения молодёжные сборные Германии и Финляндии. Впрочем, всё внимание отечественных болельщиков будет приковано к противостоянию России и Швеции, которое начнётся 27 декабря в 00:30 мск.

По составу россияне в некоторой степени уступают шведам. Всё-таки в этом году он собран только из хоккеистов из России, в то время как некоторые игроки соперника выступают в североамериканских лигах. Однако на стороне нашей команды статистика личных встреч. Последние матчи заканчиваются за пределами основного времени, но часто в пользу россиян.



Хотя клубного хоккея тоже хватает. Сегодня пройдут три встречи в Континентальной хоккейной лиге. Московский ЦСКА примет минское «Динамо», пекинский «Куньлунь» в гостях сыграет с рижским «Динамо», а «Йокерит» на своём льду сразится с омским «Авангардом». Первые два матча начнутся в 17:00 мск, а начало последнего запланировано на 19:30 мск.

На что ещё ставить 26 декабря

Поклонники баскетбола смогут посмотреть два матча Единой лиги ВТБ. ЦСКА дома сыграет с «Енисеем» (начало — в 14:30 мск), а «Зенит» примет УНИКС (16:30 мск). Также продолжается регулярный чемпионат НБА, но играют преимущественно ночью. Более-менее подходящее время начала, пожалуй, только у матча «Майами Хит» — «Орландо Мэджик» (23:30 мск).