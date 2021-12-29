Россия — Словакия на МЧМ-2022, «Челси» — «Брайтон» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год стремительно движется к концу, до Нового года всего пара дней. Но спорт не затихает: играют в европейских футбольных чемпионатах, в хоккее и вовсе разгар сезона. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 29 декабря.

На что ставить в футболе 29 декабря

В канун Нового года в футбол играют только в Англии, да и здесь матчи переносят один за другим. Ничего не поделать – коронавирус по-прежнему путает все планы. На сегодня в АПЛ запланированы две встречи: «Челси» примет «Брайтон», а «Манчестер Сити» едет в гости к «Брентфорду».

На что ставить в хоккее 29 декабря

В ночь на четверг свой третий матч на МЧМ-2022 проведёт сборная России. Соперник – Словакия, нужно побеждать, чтобы гарантировать себе место в плей-офф. Пока игра команды Сергея Зубова не поражает воображение, но всё ещё впереди. Кроме того, Финляндия сыграет с Чехией, Канада — с Германией, а Швеция — с США. За этим матчем абсолютно точно будут особенно следить в сборной России, американцы – завершающий соперник нашей команды по группе.

Почему сборная России разочарует в матче МЧМ-2022 со Словакией?

В КХЛ 6 игр. «Адмирал» примет СКА, а «Сибирь» — «Нефтехимик». «Барыс» сразится с «Салаватом Юлаевым», а «Автомобилист» — с «Ак Барсом». Завершится игровой день матчами «Локомотив» — «Спартак» и «Динамо» Мн – «Металлург».

На что ещё ставить 29 декабря

Очередной тур в баскетбольной Евролиге стал жертвой коронавируса. Пока что в расписании среды только лишь игра «Монако» и «Маккаби», а 3 остальные встречи перенесены. В том числе и игра «Олимпиакос» — ЦСКА.



Любители волейбола могут последить за матчами чемпионатов Франции и Италии. Если, конечно, не вмешается пандемия. Таковы нынче времена.