«Челси» — «Брайтон». Ромелу Лукаку не повторит ошибок «Ливерпуля»

29 декабря состоится матч 20-го тура АПЛ «Челси» — «Брайтон». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Брайтона» оценён экспертами в 8.70. Ставки на ничью принимаются за 4.65.

Где смотреть матч «Челси» — «Брайтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Брайтон» 29 декабря 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Челси» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Брайтон» (29.12.2021)

АПЛ страдает от омикрон-штамма коронавируса, часть игр переносят. В Англии наступило время Boxing Day. 29 декабря в 20-м туре состоится две встречи. В самой ранней будут выяснять отношения «Челси» и «Брайтон». Стартовый свисток на стадионе «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 22:30 мск.

«Челси» продолжает погоню за лидирующим «Манчестер Сити», имея в активе 41 очко. После осечек с «Эвертоном» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (0:0) лондонский клуб сумел реабилитироваться. Обыграл «Астон Виллу» (3:1). Теперь до первой строчки шесть очков. Борьба продолжается.



Не сказать, что битва с подопечными Стивена Джеррарда оказалась лёгкой для лондонцев. Пропустили первыми уже на 28-й минуте — в свои ворота мяч срезал Рис Джеймс. Гол, конечно, красивый, но хорошо бы забивать такие в чужие ворота. Благодаря стараниями Лукаку и двум ударам Жоржиньо с «точки» ситуацию исправили.



Вообще в нападении коллектив Томаса Тухеля очень хорош, за 19 матчей чемпионата Англии наколотили 42 мяча. В Лиге чемпионов тоже успели посверкать, оформив 13 голов. Кубок лиги в расчёт не берём, несмотря на выход в полуфинал. Там играл совсем другой состав, состоящий преимущественно из молодых футболистов.

Опытные футболисты «Челси» хороши ещё и в оборонительном плане. В нынешнем сезоне пропустили только 17 мячей. К грядущему противостоянию готовы на 100 процентов. Лазарет постепенно пустеет, что должно сильно радовать тренерский штаб. На наш взгляд, можно смело заявить, что фаворит здесь очевиден.



С другой стороны, «Брайтон» является очень неудобным соперником почти для всех в лиге. Их боевой характер поражает. Во-первых, за 17 туров АПЛ пропустили только 17 мячей, что очень даже неплохо для середняка. Хотя клубу, скорее, везло с оппонентами. Например, в последних пяти турах попадались, мягко говоря, не самые забивающие коллективы.

Подопечные Грэма Поттера трижды сыграли вничью: с «Лидсом» (0:0), «Вест Хэмом» (1:1) и «Саутгемптоном» (1:1). Также потерпели поражение от «Вулверхэмптона» (0:1), но одержали победу в матче с «Брентфордом» (2:0), забив два классных гола. Правда, и в свою сетку чуть не получили — мяч уже из пустых ворот выбил Марк Кукурелья.



Если отмотать назад, можно увидеть разгромное поражение в игре с «Манчестер Сити» (1:4) и результативную ничью с «Ливерпулем» (2:2). С первыми всё понятно, а вот матч с красными стоит разобрать. Очень повезло отыграться с 0:2. Дальним ударом перехитрил вратаря Энок Мвепу, а Леандро Троссард воспользовался расслабленностью защитников.



Укусить «Брайтон», безусловно, может. Однако если уж много пропускающему «Лидсу» и нестабильному «Вулверхэмптону» забить не удалось, лучше на мощь нападения сильно не надеяться. С середняками и аутсайдерами ещё наберут своё. Только вот с потрясающим «Челси» успеха добиться будет невероятно трудно.

Лондонцы очень хороши в нападении, да и в защите редко допускают осечки. Если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств, у них есть большие шансы обыграть «Брайтон» с разницей в два мяча. Тем более от крупнокалиберных клубов «чайки» пропускают частенько. Ф1 (-1) за коэффициент 1.74 — вполне уместный вариант для ставки.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Брайтон» 29 декабря 2021 года

С «Ливерпулем» игроки «Брайтона» воспользовались своими моментами, а вот в матче с «Манчестер Сити» натерпелись сполна. «Челси» можно смело ставить в один ряд с этими двумя потрясающими клубами, недаром команда занимает третью позицию в турнирной таблице АПЛ. Только в защите смотрятся даже лучше мерсисайдцев. Думается, с разницей в два-три мяча обыграть не самый стабильный «Брайтон» вполне могут.

Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.74.

Где покажут матч «Челси» — «Брайтон»?

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити».

Прогноз на матч «Эвертон» — «Ньюкасл».