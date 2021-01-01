«Хетафе» — «Реал». Будущий чемпион Испании окажется сильнее обстоятельств

2 января состоится матч 19-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Реал». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «Хетафе» оценён экспертами в 5.75. Ставки на ничью принимаются за 3.82.

Где смотреть матч «Хетафе» — «Реал»?

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Хетафе» — «Реал» 2 января 2022 года

Букмекеры не считают, что матч «Хетафе» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.71. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Реал» (02.01.2022)

Несмотря на наличие вакцины, коронавирус отступать не думает. Неприятности добрались и до испанской Примеры. К счастью, пока слишком серьёзных проблем с новым штаммом не наблюдается. 2 января должны состояться шесть встреч. В самой ранней из них на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» местный «Хетафе» примет «Реал».

«Хетафе» очень плохо начал сезон, проиграл семь туров чемпионата Испании кряду и располагался в зоне вылета в Сегунду. Однако сейчас ситуация обстоит иначе. Он сумел реабилитироваться, пять последних матчей не проиграл, благодаря чему поднялся на 16-ю строчку. Хотя в случае поражения в грядущем противостоянии, скорее всего, опять окажется в опасном положении.



Положительные изменения начались после назначения на пост главного тренера Кике Санчеса Флореса. Однако побед всё ещё не хватает. Их у «городских» всего три в нынешнем сезоне Ла Лиги. Над «Эспаньолом» (2:1), «Кадисом» (4:0) и «Осасуной» (1:0). А вот ничьих аж шесть штук и все — с минимальной результативностью.



Загадывать на будущее пока рано, Флоресу необходимо пройти адаптационный период. На дистанции станет понятно, правильный ли шаг сделали боссы «испанского Челси», заключив контракт с испанским специалистом. Всё же тот не очень хорошо проявил свои тренерские качества в британском «Уотфорде».

Мадридский «Реал», в свою очередь, попал в яблочко, пригласив руководить игроками опытного Карло Анчелотти. С ним успех не заставил себя долго ждать. В чемпионате Испании клуб лидирует с порядочным отрывом от второй строчки в восемь пунктов. А темп набран такой, что уже можно примерять на груди золотые медали.



В Лиге чемпионов «сливочные» тоже проявили себя отлично. Вышли в плей-офф с первого места, потерпев лишь одно сенсационное поражение от «Шерифа» (1:2). Впрочем, в остальных пяти матчах группового этапа были одержаны уверенные победы. Будущее выглядит воистину радужно. Хотя в 1/8 финала предстоит встретиться с «ПСЖ».

Прогноз Константина Генича на матч «Хетафе» — «Реал».

Зато в составе мадридцев имеется сразу два супербомбардира — Карим Бензема и набравший потрясающую форму при Анчелотти Винисиус Жуниор. Дуэт наклепал уже 25 мячей в чемпионате Испании за 20 туров. И стремится приумножить статистику в каждом матче. Остро атакует и создаёт много моментов у ворот противников.



Правда, в последних двух турах чемпионата Испании «галактикос» выступили не так уверенно. Сначала сыграли вничью с «Кадисом» (0:0), а затем с минимальным перевесом обыграли «Атлетик» Бильбао (2:1). Впрочем, беспроигрышная серия достигла уже 11 матчей. Анчелотти стоит отдать должное.



Конечно, вмешался ещё и коронавирус. Вероятно, не сыграют Тибо Куртуа и как раз Винисиус. И это ещё не весь список. Плюс «Хетафе» понемногу исправляет положение. Однако к матчу с мадридским грандом клуб всё равно подходит в роли глубокого аутсайдера. «Реал» же великолепен. Бензема в строю. Потому возьмём П2 за 1.66. Сенсации не ждём.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Хетафе» — «Реал» 2 января 2022 года

«Реал» потрясающе выступает под руководством Карло Анчелотти. 11 туров кряду в чемпионате Испании не проигрывает, в Лиге чемпионов пробился в плей-офф с первой позиции и имеет в обойме Бензема, который снова расцвёл. Вряд ли только встающий на ноги «Хетафе» сможет что-то противопоставить настолько сильному сопернику.



Ставка: победа «Реала» за 1.66.

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