Роналду против «Вулверхэмптона» и «Салават Юлаев» — «Металлург»: что смотреть 3 января

Ещё один непростой год позади, самое время перевернуть страницу. Несмотря на наличие вакцины, коронавирус и не думает отступать. Однако останавливать спортивный сезон, как это было полтора года назад, больше не собираются. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 3 января.

На что ставить в футболе 3 января

Новогодние каникулы продолжаются вместе с английской Премьер-лигой. Некоторые матчи перенесли из-за коронавируса, но сегодня должна завершиться программа 21-го тура. Честь сделать это выпала лишь двум командам: «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» примет «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.



При Ральфе Рангнике манкунианцы взбодрились, до сих пор ни разу не проиграли. Хотя Криштиану Роналду в социальных сетях публикует мотивирующие посты. Футболисты недовольны текущим положением. Сейчас клуб замыкает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 31 балл. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет четыре очка.

«Вулверхэмптон» держится на девятой позиции, однако бороться за еврокубки в нынешнем сезоне будет трудно. Команда довольно мало пропускает, меньше пропущенных только у лидирующего «Манчестер Сити». Только вот забивают «волки» ещё меньше. В восьми последних турах отличились только два раза…



Если кому-то покажется мало английского футбола, можно обратить внимание на матчи 26-го тура Чемпионшипа — второго по силе и престижу футбольного дивизиона страны. Их в этот день должны состояться сразу пять. Отдельного внимания заслуживают битвы «Суонси» — «Фулхэм» и «Рединг» — «Дерби Каунти». Обе начнутся в 18:00 мск.



После небольшой паузы вернулся чемпионат Испании. Сегодня пройдут сразу три встречи. В 21:00 мск начнут выяснять отношения «Вильярреал» и «Леванте». В 23:00 мск стартует противостояние «Осасуны» и «Атлетика» из Бильбао. Также силами померяются «Кадис» и «Севилья». Начало самого позднего матча — в 23:15 мск.



Любители французского футбола смогут посмотреть игру 1/16 финала Кубка Франции «Ванн» — «ПСЖ». Начало — в 23:10 мск. Лионель Месси заразился коронавирусом, но шансов у скромных хозяев даже на ничью всё равно мало. Маурисио Почеттино может попробовать выставить игроков основы, чтобы дать им войти в тонус перед возобновлением Лиги 1. Хотя даже второй состав парижан способен без проблем выиграть.

На что ставить в хоккее 3 января

Континентальная хоккейная лига возвращается! К слову, довольно громко. Сегодня пройдут сразу восемь встреч из девяти запланированных. Противостояние «Йокерита» и «Автомобилиста» было отменено из-за сомнительных тестов у части игроков екатеринбургского клуба (их посадили на карантин).



Первая встреча из оставшихся стартует в 10:00 мск, а самая поздняя — в 18:00 мск. На наш взгляд, первым делом стоит обратить внимание на битву «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга» (14:30 мск). В нынешнем сезоне соперники уже успели встретиться дважды. Магнитогорцы за это время пропустили 12 шайб.

Конечно, снова разгромной победы от уфимцев ждать вряд ли стоит. Хотя в декабре они набрали очень приличный ход. А «Магнитка» в последнее время заметно снизила качество хоккея на выезде, участились поражения. Из-за этого даже отдала первое место в сводной таблице КХЛ челябинскому «Трактору». А начинать 2022 год придётся снова с выезда.



Также особого внимания заслуживают матчи «Локомотив» — «Динамо» Москва (17:00 мск) и ЦСКА — «Авангард» (18:00 мск). Железнодорожники стараются сохранить место в зоне плей-офф, а бело-голубые бьются со СКА за лидерство в Западной конференции. ЦСКА, в свою очередь, попробует отомстить действующему чемпиону за разгром в матче Кубка Открытия.

На что ещё ставить 3 января

Поклонники баскетбола продолжают следить за регулярным чемпионатом НБА, но тут играют преимущественно ночью или рано утром. Привлекательно выглядит противостояние двух представителей разных конференций. «Мемфис Гриззлиз» из Западной пожалует в гости к «Бруклин Нетс» из Восточной. Начало — 4 января в 3:30 мск.

Фанаты тенниса дождались старта АТР Cup, который пройдёт с 1 по 9 января. Сборная России попала в группу В вместе с Австрией, Австралией, Францией и Италией. Однако многие представители нашей страны снялись из-за коронавируса, и состав сильно изменился. Сегодня в течение дня российские спортсмены не сыграют.



Даниил Медведев сыграет утром 4 января. Из сегодняшних противостояний можно выделить разве что матч Стефаноса Циципаса с Диего Шварцманом. Четвёртая ракетка мира начнёт выяснять отношения с аргентинцем на корте в 11:00 мск. Ранее сборная Греции уступила сборной Польши.



Любители лыжных видов спорта продолжают следить за Кубком мира по лыжным гонкам. Тур де Ски — 3. Сегодня состоятся женский (начало — в 14:40 мск) и мужской (16:50 мск) масс-старты в классическом стиле.



У мужчин в личном зачёте лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, второй — россиянин Александр Большунов. Хотя отрыв норвежца большой. Среди женщин из российских спортсменок самое место занимает Наталья Непряева (шестое место). Но отставание от топ-5 составляет всего три очка.