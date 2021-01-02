«МЮ» — «Вулверхэмптон». Мотивирующие посты Криштиану Роналду в соцсетях не помогут

3 января состоится матч 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Вулверхэмптона» оценён экспертами в 6.05. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

Где смотреть матч «МЮ» — «Вулверхэмптон»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Вулверхэмптон» 3 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Вулверхэмптон» (03.01.2022)

Английская Премьер-лига страдает от омикрон-штамма коронавируса, но футбол продолжает радовать. Пришла пора завершать 21-й тур, честь закрыть программу выпала «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптону». Стартовый свисток на стадионе «Олд Траффорд» прозвучит в 20:30 мск. Главный арбитр — Майк Дин.

Изменения при Ральфе Рангнике, несомненно, есть. Понемногу начал проглядывать интенсивный футбол с яркими вспышками отдельных исполнителей. Так, например, с «Бёрнли» (3:1) два гола забили благодаря великолепным дальним ударам Скотта Мактоминея. Полузащитника выводили на ударную позицию Роналду и Санчо.



Впрочем, результативностью манкунианцы пока не блещут. Если отмотать немного назад, там будут две победы с минимальным счётом над хромающими «Кристал Пэлас» (1:0) и «Норвичем» (1:0), а также невзрачная ничья с «Ньюкаслом» (1:1). В последнем случае, если бы не старания Давида де Хеа, счёт мог быть совсем иным. Точно не в пользу «МЮ».



Другой лидер тоже не бездействует. Речь о Криштиану Роналду, который часто старается вдохновить сокомандников постами в социальных сетях или интервью. Португалец утверждает, что недоволен результатами «Манчестер Юнайтед» и хочет исправить положение дел, вернув клуб туда, где он должен находиться. Среди лидеров, само собой.

Манкунианцы на верном пути. В игре начали появляться задатки коллективного мышления, слаженность действий и более уверенный футбол. Важно, что не проиграли пока ни разу под руководством Ральфа Рангника. Разумеется, дистанция покажет, насколько верным было решение пригласить немца, но изменения идут.



«Вулверхэмптон» вновь избрал схему оборонительного футбола. За 18 туров чемпионата Англии пропустил всего 14 мячей. У лидирующего «Манчестер Сити» только на один меньше, у «Челси» — столько же. Остальные пропустили больше. Любопытно, что клуб уже семь матчей кряду не получал в свою сетку более одного мяча. Даже от крепких противников.

А ведь календарь у «волков» был очень насыщенный, успели сыграть сразу с тремя лидерами первенства. Дважды потерпели поражения — от «Ливерпуля» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:1). Также выудили ничью с «Челси» (0:0). На данный момент крайне не хватает активности в атаке, из-за этого потеряли много очков.



За 18 туров чемпионата Англии подопечные Бруну Лаже сумели затолкать в ворота оппонентов лишь 13 мячей. Однако только два из них были забиты в последних семи турах. Благодаря этим голам удалось обыграть «Вест Хэм» (1:0) и «Брайтон» (1:0), но сильно подняться по турнирной таблице данные достижения не очень помогли.



«Вулверхэмптон» обладает богатой историей, однако за 145 лет существования сумел добиться лишь статуса середняка АПЛ. Ныне он таковым и является из-за имеющихся проблем с построением атаки. Противостоять мощным коллективам умеет, но лишь благодаря невероятной надёжности обороны. Укусить в ответ получается далеко не всегда.

Из-за этого фактора можно смело ставить на тотал меньше. «Манчестер Юнайтед» результативностью тоже пока не блещет, держится на плаву отчасти благодаря стараниям Давида де Хеа и мотивации от Роналду. На наш взгляд, тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.84 здесь вполне можно взять. Хотя не самая сильная игра в атаке — это ещё не всё.



Добавить интриги может недавно вспыхнувший в «Вулверхэмптоне» коронавирус. Стиль игры и налаженные механизмы, конечно, измениться не должны. Но гости на «Олд Траффорд» наверняка сыграют ещё осторожнее. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, уже отправился от нового штамма и демонстрирует более качественный футбол. Только «волки» гораздо крепче, чем тот же «Бёрнли».

Прогноз и ставки на матч АПЛ «МЮ» — «Вулверхэмптон» 3 января 2022 года

«Красные дьяволы» при Рангнике не проигрывают, но забивают мало. Главный тренер подталкивает их в верном направлении, хотя загадывать наперёд пока рано. «Волки» стабильно великолепно обороняются, седьмой матч АПЛ кряду пропуская не больше одного мяча. Вот только и сами забивать не особо хотят. Много голов от этой встречи мы бы ждать не стали.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.

Где покажут матч «МЮ» — «Вулверхэмптон»?

Ставка на матч «МЮ» — «Вулверхэмптон».