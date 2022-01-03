«Линарес» — «Барселона». Хави переведёт дух в Кубке Испании

5 января состоится матч 1/16 финала Кубка Испании «Линарес» — «Барселона». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Линареса» оценён экспертами в 12.50. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Линарес» — «Барселона» 5 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Линарес» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз матча Кубка Испании «Линарес» — «Барселона» (05.01.2022)

Наступил новый год. Ситуация с коронавирусом настораживает, он продолжает диктовать свои правила. Тем не менее в Испании пауз не берут. 4 января стартует Кубок Короля, а на следующий день состоятся сразу восемь встреч. В одной из них на стадионе «Мунисипаль де Линарехос» «Линарес» примет «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

«Линарес» — малоизвестный клуб. Выступает в Сегунде В — третьем футбольном дивизионе в Испании. Хотя трудно сказать, что есть серьёзные успехи. Располагается лишь на 14-й позиции в четырёх пунктах от зоны вылета. Карабкаться предстоит очень долго. Пока же клуб можно охарактеризовать как полупрофессиональный.



Впрочем, он успел удивить, одержав победы над «Химнастиком» (0:0, по серии пенальти 6:5) и «Алавесом» (2:1). Не сказать, что противники из числа грандов, но тот же «Алавес» в нынешнем сезоне Примеры успел отобрать очки у «Атлетико», «Севильи» и самой «Барселоны». Так что победа дорогого стоит.



Практически весь состав «маленького блюза» состоит из опытных испанских футболистов (многим за 30 лет), которые не первый год играют в футбол и знают, как противостоять сильным оппонентам. Правда, на дистанции их сил нередко оказывается мало. Возраст сказывается на физической форме, а молодёжи не так уж много. И она не так эффективна.

У «Барселоны», напротив, очень много талантливых юных игроков, которых Хави не боится наигрывать даже в матчах с лучшими командами Европы. Прогресс очевиден, удалось подняться на пятую строчку первенства и набрать 31 балл. До зоны Лиги чемпионов не хватает всего одного.

Разумеется, каталонский коллектив пока не блещет стабильностью. Испанский тренер провёл у руля мало времени, а его подопечные по-прежнему выглядят не столь уверенно. Впрочем, в последних трёх турах Ла Лиги лишь раз сыграли вничью — с крепкой «Севильей» (1:1). В двух других случаях добыли победы над «Эльче» (3:2) и «Мальоркой» (1:0).



К списку проблем добавился коронавирус, который нанёс страшный удар по сине-гранатовым. По словам Хави, его обойма опустела сразу на 17 игроков. В последнем туре с «Мальоркой» состав был сильно изменён, было очень трудно играть. Соперник даже имел шанс отыграться. Благо есть тер Штеген. Его сейв помог добыть победу.



С крупнокалиберными противниками «Барса» имеет проблемы. Не так давно потерпела поражение в чемпионате Испании от «Бетиса» (0:1), который набрал солидный ход, а в Лиге чемпионов — от самой «Баварии» (0:3). Зато середняков и аутсайдеров пока обыгрывает, хотя результативностью радует далеко не всегда.

Исходя из этого, возьмём П2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.66. Каталонцы переживают трудные времена, ослаблены коронавирусом и не могут похвастатиться стабильностью. «Мальорку», располагающуюся на 15-м месте Ла Лиги, обыграли с трудом. «Линарес» гораздо ниже уровнем, но в Кубке Испании проявил себя бодро. Проиграет почти наверняка, но крупно — вряд ли.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Линарес» — «Барселона» 5 января 2022 года

Хави наверняка снова придётся затыкать дыры в составе, как это было накануне с «Мальоркой» в Примере. Однако уровень клуба из Линареса гораздо ниже. Думается, каталонцы одержат победу, но крупного счёта не ждём. Основные футболисты имеют проблемы с результативностью, а тут ещё и многих лидеров не будет. 2:0 или 3:1 в пользу гостей здесь вполне может быть.



Ставка: победа «Барселоны» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.66.