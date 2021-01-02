«Локомотив» — «Динамо». Игорь Никитин и Алексей Кудашов весело начнут 2022 год

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«Локомотив» — «Динамо» М, 3 января 2022, прогноз и ставка на матч КХЛ, какой канал, смотреть онлайн, трансляция

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Данил Моисеев
«Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ
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У «Динамо» выдающаяся атака, но в личных встречах в Ярославле перевес на стороне «Локомотива».

3 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита. Поставить на победу ярославского «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.47, а успех московского «Динамо» оценён экспертами в 2.48.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 3 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.86.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Динамо» Москва (03.01.2022)

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2022, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва

Январские выходные порадуют российских поклонников хоккея. После небольшой передышки возвращается Континентальная хоккейная лига. На 3 января запланированы сразу девять встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию ярославского «Локомотива» и столичного «Динамо». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

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«Локомотив» идёт сейчас на шестой позиции в Западной конференции, набрав 54 балла за 44 встречи. Отставание от лидирующего СКА составляет всего восемь пунктов. Как раз на второй позиции расположилось московское «Динамо» с 61 очком. При этом соперники перед новогодней паузой показывали похожие результаты.

«Локомотив» выиграл три из пяти предыдущих матчей, а в последнем дома уступил московскому «Спартаку» (2:4). Хотя создал предостаточно и заслуживал большего. Это было ещё в декабре. Новый год можно начинать с чистого листа, хотя первая битва будет с серьёзным «Динамо». Бело-голубые перед уходом на небольшие каникулы тоже проиграли.

Уступили «Северстали» (2:4) в гостях. Хотя до этого были три победы кряду, за время которых забросили 17 шайб. Внушительно. В то время как у ярославцев всего 10 шайб за четыре игры. Проблемы с созиданием никуда не делись. Благо в личных встречах всё на стороне хозяев. «Локомотив» выиграл четыре раза в пяти очных матчах в Ярославле.

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Правда, сейчас «Локомотив» немного сбавил обороты. Проиграл дважды в последних трёх играх в родных стенах. На отрезке из 10 домашних матчей у клуба четыре поражения. «Динамо», наоборот, за аналогичный период на выезде проиграло лишь два раза. То есть в гостях бело-голубые чувствуют себя комфортно.

Статистика неоднозначная, выделить явного фаворита сложно. Дело ещё в том, что команды в защите играют на хорошем уровне. Железнодорожники пропустили 94 шайбы против 93 у соперника. Хотя в атаке лучше смотрятся именно бело-голубые. У них 135 заброшенных шайб, а у ярославцев почти на 30 меньше. Разница колоссальна.

Видно, что атака «Динамо» во главе с Вадимом Шипачёвым, который за 44 встречи оформил 64 балла и возглавляет гонку бомбардиров КХЛ, лучше нападения «Локо». Однако у команд был небольшой, но всё же ощутимый простой, который может сказаться на игровом тонусе. А в Ярославле москвичам в последнее время приходится непросто.

Поэтому можно было бы даже взять «обе забьют + «Локомотив» не проиграет» за 1.78. Букмекеры тоже не видят фаворита. Только вот на своём льду железнодорожники смотрятся здорово. С мотивацией проблем возникнуть не должно. Текущее шестое место явно не соответствует амбициям. Пора подниматься. Да и «Динамо» само по себе — отличный раздражитель.

«Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 января 2022 года

Небольшой перерыв должен пойти на пользу командам, тем более что последние встречи они проиграли. Однако пауза наверняка скажется на игровом тонусе, придётся снова входить в колею. А в личных встречах перевес на стороне «Локомотива». У «Динамо» мастеровитый состав и выдающаяся результативность, но у ярославцев есть преимущество своего льда и неплохая защита. Думается, как минимум до овертайма хозяева дотянуть могут, хотя забить должны оба клуба.

Ставка: обе забьют + «Локомотив» не проиграет за 1.78.

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