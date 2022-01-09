Александр Логинов едет за вторым золотом в Оберхофе: что смотреть 9 января

Наступил 2022 год. Несмотря на наличие вакцины, коронавирус не думает отступать. Однако останавливать спортивный сезон, как это было полтора года назад, больше не собираются. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 9 января.

На что ставить в футболе 9 января

Топовые европейские чемпионаты понемногу возвращаются в строй после новогодних каникул. Сегодня в 20-м туре испанской Примеры состоятся сразу пять встреч. «Райо Вальекано» примет «Бетис» (начало — в 16:00 мск), «Севилья» сыграет с «Хетафе» (18:15 мск), «Осасуна» будет выяснять отношения с «Кадисом», а «Алавес» — с «Атлетиком» из Бильбао (обе — в 20:30 мск).

Завершит вечернюю программу испанского футбола матч «Вильярреал» — «Атлетико» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Действующий победитель Лиги Европы сдал позиции, идёт лишь на восьмой позиции в таблице Ла Лиги. Мадридцы, в свою очередь, из-за последних неудачных результатов сильно отстали от лидирующего «Реала». Защитить титул чемпиона Испании, скорее всего, не получится.



В Англии нашли время для 1/32 финала Кубка Англии. На сегодня запланировано очень много встреч, но отдельного внимания заслуживают несколько из них. «Тоттенхэм» дома сыграет с «Моркамом», «Ливерпуль» примет «Шрусбери». «Вест Хэм Юнайтед» попробует пройти «Лидс», а «Вулверхэмптон» встретится с «Шеффилдом». Все четыре противостояния начнутся в 17:00 мск.



В итальянской Серии А добрались до 21-го тура. Не стоит проходить мимо сразу двух матчей. «Рома» попытает своё счастье и попытается исправиться за поражение от «Милана» в домашней битве с «Ювентусом», которая стартует в 20:30 мск. А римский «Лацио» попробует задержать текущего лидера первенства — миланский «Интер». Начало — в 22:45 мск.

Возвращается после паузы и французская Лига 1. Отдельное внимание, разумеется, приковано к «ПСЖ», который сыграет в гостях с «Лионом» (22:45 мск). Хотя Лионель Месси, который недавно заразился коронавирусом, скорее всего, пропустит матч. Накануне он пропустил одну из тренировок. Теперь продолжает тренироваться индивидуально.



Хотя мы бы также выделили встречу «Нанта» и «Монако» (19:05 мск). Монегаски во время паузы сменили тренера, теперь руководит Филипп Клеман — экс-наставник бельгийского «Брюгге», который в последнее время регулярно шумит в Лиге чемпионов. Интересно будет посмотреть, как перемены отразятся на игровом времени Александра Головина.

На что ставить в хоккее 9 января

Континентальная хоккейная лига вернулась, но страдает из-за коронавируса. Некоторые матчи приходится переносить. Сегодня должны состояться семь из девяти запланированных встреч. Например, армейское дерби СКА — ЦСКА было отменено из-за многочисленных положительных тестов в московской команде.

Зато можно будет сконцентрировать внимание на остальных матчах. Два ранних стартуют в 10:00 мск: «Адмирал» — «Спартак» и «Амур» — «Сибирь». Следующий начнётся в 15:30 мск: «Металлург» сыграет с «Барысом». Матч «Северсталь» — «Сочи» начнётся в 17:00 мск, а через час стартуют ещё два: «Витязь» — «Авангард» и «Динамо» М — «Нефтехимик».

На что ещё ставить 9 января

Поклонники баскетбола продолжают следить за регулярным чемпионатом НБА, но тут играют преимущественно ночью или рано утром. Из более-менее подходящих по времени можно отметить два матча. «Бруклин Нетс» — «Сан-Антонио Спёрс» (20:00 мск) и «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс» (23:30 мск). В Единой лиге ВТБ «Нижний Новгород» сыграет с «Енисеем» (16:00 мск).

Фанаты тенниса дождались финала АТР Cup в Австралии. Сборная России вылетела на стадии полуфинала. За победу на турнире сегодня утром сразятся Испания и Канада. В 9:30 мск начнётся матч Карреньо-Буста — Шаповалов, в 11:00 мск стартует встреча между Баутиста-Агутом и Оже-Альяссимом. А в 12:30 мск спортсмены встретятся друг с другом в парном формате.



Любители лыжных видов спорта продолжают следить за Кубком мира по биатлону. Сегодня состоятся мужская (начало — в 14:30 мск) и женская (16:45 мск) гонки преследования. Среди мужчин с первого места стартует россиянин Александр Логинов, который недавно в спринте в Оберхофе завоевал золотую медаль.



Лидирует у мужчин в личном зачёте француз Эмильен Жаклен, набравший 425 очков. Следующий в списке — француз Кентен Фийон Майе (401). А замыкает тройку лидеров норвежец Ветле Кристиансен (372). Россиянин Эдуард Латыпов (336) из-за коронавируса сместился на шестую позицию. Зато Александр Логинов (274) благодаря недавнему успеху ворвался в топ-10. А именно — на девятое место.