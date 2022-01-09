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Кубок мира по биатлону, мужская гонка преследования, прогноз и ставка, 9 января 2022, во сколько начало, где смотреть

Александр Логинов едет за вторым золотом в Оберхофе: что смотреть 9 января
Алексей Анисимов
Биатлон, Кубок мира, гонка преследования: смотреть
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Моуринью против «Юве», а «ПСЖ» ждёт возвращения Лионеля Месси после коронавируса.

Наступил 2022 год. Несмотря на наличие вакцины, коронавирус не думает отступать. Однако останавливать спортивный сезон, как это было полтора года назад, больше не собираются. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 9 января.

На что ставить в футболе 9 января

Топовые европейские чемпионаты понемногу возвращаются в строй после новогодних каникул. Сегодня в 20-м туре испанской Примеры состоятся сразу пять встреч. «Райо Вальекано» примет «Бетис» (начало — в 16:00 мск), «Севилья» сыграет с «Хетафе» (18:15 мск), «Осасуна» будет выяснять отношения с «Кадисом», а «Алавес» — с «Атлетиком» из Бильбао (обе — в 20:30 мск).

Испания - Примера. 20-й тур
09 января 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Атлетико М
Мадрид

Завершит вечернюю программу испанского футбола матч «Вильярреал» — «Атлетико» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Действующий победитель Лиги Европы сдал позиции, идёт лишь на восьмой позиции в таблице Ла Лиги. Мадридцы, в свою очередь, из-за последних неудачных результатов сильно отстали от лидирующего «Реала». Защитить титул чемпиона Испании, скорее всего, не получится.

В Англии нашли время для 1/32 финала Кубка Англии. На сегодня запланировано очень много встреч, но отдельного внимания заслуживают несколько из них. «Тоттенхэм» дома сыграет с «Моркамом», «Ливерпуль» примет «Шрусбери». «Вест Хэм Юнайтед» попробует пройти «Лидс», а «Вулверхэмптон» встретится с «Шеффилдом». Все четыре противостояния начнутся в 17:00 мск.

В итальянской Серии А добрались до 21-го тура. Не стоит проходить мимо сразу двух матчей. «Рома» попытает своё счастье и попытается исправиться за поражение от «Милана» в домашней битве с «Ювентусом», которая стартует в 20:30 мск. А римский «Лацио» попробует задержать текущего лидера первенства — миланский «Интер». Начало — в 22:45 мск.

Италия - Серия А. 21-й тур
09 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Рома
Рим
Не начался
Ювентус
Турин

Возвращается после паузы и французская Лига 1. Отдельное внимание, разумеется, приковано к «ПСЖ», который сыграет в гостях с «Лионом» (22:45 мск). Хотя Лионель Месси, который недавно заразился коронавирусом, скорее всего, пропустит матч. Накануне он пропустил одну из тренировок. Теперь продолжает тренироваться индивидуально.

Хотя мы бы также выделили встречу «Нанта» и «Монако» (19:05 мск). Монегаски во время паузы сменили тренера, теперь руководит Филипп Клеман — экс-наставник бельгийского «Брюгге», который в последнее время регулярно шумит в Лиге чемпионов. Интересно будет посмотреть, как перемены отразятся на игровом времени Александра Головина.

На что ставить в хоккее 9 января

Континентальная хоккейная лига вернулась, но страдает из-за коронавируса. Некоторые матчи приходится переносить. Сегодня должны состояться семь из девяти запланированных встреч. Например, армейское дерби СКА — ЦСКА было отменено из-за многочисленных положительных тестов в московской команде.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 15:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Барыс
Нур-Султан

Зато можно будет сконцентрировать внимание на остальных матчах. Два ранних стартуют в 10:00 мск: «Адмирал» — «Спартак» и «Амур» — «Сибирь». Следующий начнётся в 15:30 мск: «Металлург» сыграет с «Барысом». Матч «Северсталь» — «Сочи» начнётся в 17:00 мск, а через час стартуют ещё два: «Витязь» — «Авангард» и «Динамо» М — «Нефтехимик».

На что ещё ставить 9 января

Поклонники баскетбола продолжают следить за регулярным чемпионатом НБА, но тут играют преимущественно ночью или рано утром. Из более-менее подходящих по времени можно отметить два матча. «Бруклин Нетс» — «Сан-Антонио Спёрс» (20:00 мск) и «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс» (23:30 мск). В Единой лиге ВТБ «Нижний Новгород» сыграет с «Енисеем» (16:00 мск).

Фанаты тенниса дождались финала АТР Cup в Австралии. Сборная России вылетела на стадии полуфинала. За победу на турнире сегодня утром сразятся Испания и Канада. В 9:30 мск начнётся матч Карреньо-Буста — Шаповалов, в 11:00 мск стартует встреча между Баутиста-Агутом и Оже-Альяссимом. А в 12:30 мск спортсмены встретятся друг с другом в парном формате.

Любители лыжных видов спорта продолжают следить за Кубком мира по биатлону. Сегодня состоятся мужская (начало — в 14:30 мск) и женская (16:45 мск) гонки преследования. Среди мужчин с первого места стартует россиянин Александр Логинов, который недавно в спринте в Оберхофе завоевал золотую медаль.

Лидирует у мужчин в личном зачёте француз Эмильен Жаклен, набравший 425 очков. Следующий в списке — француз Кентен Фийон Майе (401). А замыкает тройку лидеров норвежец Ветле Кристиансен (372). Россиянин Эдуард Латыпов (336) из-за коронавируса сместился на шестую позицию. Зато Александр Логинов (274) благодаря недавнему успеху ворвался в топ-10. А именно — на девятое место.

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