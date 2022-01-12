«Барселона» — «Реал». Прогноз «Фонбет»: Карим Бензема — настоящий король «эль класико»

«Реал» выиграл четыре последних матча у «Барсы», забивая минимум по два гола.

Сегодня, 12 января, состоится матч полуфинала Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Встреча пройдёт в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Фахд». Начало — в 22:00 мск. Сделать ставку на первое «эль класико» Хави в качестве главного тренера можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Барселона»

У подопечных Хави понемногу налаживается жизнь, команда не проигрывает пять матчей подряд. В Кубке Испании каталонцы прошли «Линарес» (2:1), а в Ла Лиге поднялись на шестое место благодаря победам над «Эльче» (3:2) и «Мальоркой» (1:0), а также ничьим с крепкими «Севильей» (1:1) и «Гранадой» (1:1).

«Барселона» – самый титулованный участник Суперкубка Испании (добыла 13 трофеев). Последний раз сине-гранатовые завоевали титул в 2018 году, одолев «Севилью» (2:1). А в прошлом сезоне они уступили в финале «Атлетику» из Бильбао (2:3 в дополнительное время). Градус ответственности в этот раз будет ещё выше.

Форвард Люк де Йонг забил по голу в двух последних матчах. Однако в лазарете находится много футболистов. Здесь защитники Рональд Араухо, Муса Ваге, Эрик Гарсия и Серхи Роберто, хавбеки Френки де Йонг, Юсуф Демир, Педри и форварды Мартин Брейтуэйт и Ферран Торрес. Тренерскому штабу будет непросто выбрать стартовый состав.

В какой форме «Реал» Мадрид

Мадридцы выиграли три из четырёх последних матчей. Победы пришлись на матчи с «Атлетиком» (2:1) и «Валенсией» (4:1) в Ла Лиге и скромным «Алькояно» (3:1) — в Кубке Испании. Любопытно, что «Реал» начал 2022 год с поражения в чемпионате Испании от «Хетафе» (0:1), которое стало первым за три месяца.

Впрочем, подопечные Карло Анчелотти по-прежнему лидируют в Примере с пятиочковым отрывом от ближайшего преследователя. «Королевский клуб» 11 раз выигрывал Суперкубок Испании, в прошлый раз – зимой 2020 года. В том розыгрыше он одолел «Валенсию» (3:1) и «Атлетико» (0:0, по пенальти 4:1).

Карим Бензема оформил два дубля в трёх последних матчах, француз продолжает демонстрировать шикарную форму. А в прошлой игре Винисиус Жуниор также забил два мяча. На двоих у форвардов 37 (23+14) мячей в этом сезоне. Причём оба здоровы и готовы принять участие в принципиальном матче с «Барселоной».

Зато нападающие Гарет Бэйл, Мариано Диас, Лука Йович, а также защитник Дани Карвахаль травмированы и пропустят игру. Впрочем, состав у мадридцев всё равно набирается крепкий. Напомним, победитель предстоящего «эль класико» встретится в финале 16 января с сильнейшим в паре «Атлетико» – «Атлетик».

«Барселона» — «Реал» Мадрид: статистика личных встреч

«Королевский» клуб выиграл четыре последних матча у «Барселоны» – 2:0, 3:1, 2:1, 2:1. Последняя победа каталонцев в «эль класико» датируется 2019 годом. Также стоит отметить, что «Реал» победил каталонцев в трёх прошлых матчах Суперкубка Испании – 3:1, 3:1, 2:0. Сине-гранатовые явно теряют вес в последних очных противостояниях.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» 12 января 2022 года

Ставка: «Реал» не проиграет и ТБ 2.5 мяча за 2.25. (Сделать ставку).

При всех успехах «Барселоны» в начале 2022 года мадридцы сейчас объективно сильнее своего самого принципиального соперника. Причём это доказывает не только хорошая физическая форма и результаты в нынешнем сезоне, но и статистика последних очных встреч, где каталонцы заметно теряют вес.

«Реал» способен действовать более вариативно и вполне может не проиграть в основное время. Главные бомбардиры команды Карим Бензема и Винисиус Жуниор находятся в отличном состоянии и наверняка заставят Хави сильно задуматься во время противостояния в Саудовской Аравии.

Правда, каталонцы обязательно дадут бой. В новом году они показывают приличный футбол, не проигрывают. Да и мотивации у нового главного тренера будет много. Первое «эль класико» на тренерском мостике для Хави — отличный раздражитель.

Думаем, флагманы мирового футбола подарят нам игру высочайшего уровня с обилием разнообразных комбинаций и голевых моментов. Три последних «эль класико» стали «верховыми», и в Суперкубке Испании команды наверняка сыграют результативно даже после длительной дороги.