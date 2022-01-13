«Атлетико» — «Атлетик», «Ливерпуль» — «Арсенал» и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 13 января.
На что ставить в футболе 13 января
Матчей сегодня не так много, но они очень интересные. В Суперкубке Испании второй полуфинал: «Атлетико» – «Атлетик». Для команды Диего Симеоне этот трофей – шанс спасти неудачно складывающийся сезон. Ну а баски, на минутку, действующий обладатель трофея.
Какой канал покажет матч «Ливерпуль» — «Арсенал»?
В Кубке английской лиги первый полуфинальный матч проведут «Ливерпуль» и «Арсенал», ранее эту игру перенесли из-за коронавируса. А в Кубке Италии «Милан» — «Дженоа», Андрей Шевченко против родного клуба. Ирония судьбы в том, что в случае поражения украинского специалиста могут и уволить.
На Кубке Африки хозяева – Камерун – сыграют с Эфиопией, а Кабо-Верде сразится с Буркина-Фасо.
На что ставить в хоккее 13 января
В КХЛ бушует коронавирус, сезон приостановят с 15 января. Ну а сегодня пока ещё должны состояться две игры, но и их в любой момент могут перенести. Пока планируется, что «Автомобилист» примет «Северсталь», а СКА – «Сочи».
В НХЛ острая фаза сезона, кажется, уже позади, в ночь на пятницу запланированы 11 матчей.
На что ещё ставить 13 января
В квалификации Australian Open Роман Сафиуллин сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом.
Два матча в баскетбольной Евролиге. «Бавария» сыграет с «Монако», а «Барселона» примет «Анадолу Эфес».
В волейбольной Лиге чемпионов московское «Динамо» сыграет с турецким клубом «Зираат Банкасы». Кроме того, немецкий «Фридрихсхафен» сыграет с польским «Ястшембски», а итальянский «Трентино» — с французским «Канном».
На шестом этапе Кубка мира по биатлону – 2021/2022 в Германии 13 января состоится мужской спринт на 10 километров.
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