«Милан» — «Дженоа». Андрей Шевченко пострадает от рук бывшего клуба

13 января состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Милан» — «Дженоа». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «Дженоа» оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 5.45.

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Дженоа» 13 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Милан» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.99. Поставить на «обе забьют» можно за 2.19.

Анализ и прогноз 1/8 финала Кубка Италии «Милан» — «Дженоа» (13.01.2022)

Европейские турниры ушли на перерыв, зимой можно сконцентрироваться на внутренних первенствах. Коронавирус вносит свою лепту, но футбол не сдаётся. В Италии 13 января состоится матч 1/8 финала Кубка Италии. На стадионе «Сан-Сиро» сразятся «Милан» и «Дженоа». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

«Милан» очень активен на трансферном рынке. По некоторым данным, клуб планирует подписать защитника «Торино» Глейсона Бремера, который заменит Симона Кьера, выбывшего на неопределённый срок. А также заинтересован в приобретении нападающего «Ривер Плейт» — Хулиана Альвареса.



Вызвана такая активность скудной скамейкой запасных, ряды которой то и дело уменьшаются из-за травм, коронавируса или Кубка африканских наций. Впрочем, несмотря на данную проблему, «россонери» выглядят очень здорово. Даже продолжают конкурировать с «Интером» за золотые медали чемпионата Италии.



В последних трёх турах Серии А подопечные Стефано Пиоли одержали уверенные победы над крепкими «Эмполи» (4:2) и «Ромой» (3:1), а также разгромили «Венецию» (3:0). Одну из ключевых ролей в успехе сыграл Тео Эрнандес, демонстрирующий умопомрачительную форму и качество футбола.

На счету французского защитника четыре гола и пять голевых передач за 17 туров чемпионата Италии, при этом он отрабатывает и в обороне. Разумеется, был предложен новый контракт, рассчитанный на долгие годы сотрудничества. Игрок высказался о перспективе позитивно, заявив, что счастлив в клубе.



Впрочем, заслуживает похвалы весь миланский коллектив. За 21 тур чемпионата Италии миланцы забили 46 мячей, а сами пропустили только 23. К неудачам можно отнести выступления в Лиге чемпионов, хотя там, скорее, просто не повезло. Во-первых, попалась тяжёлая группа. Во-вторых, сражались на равных, но часто уступали из-за удалений и травм.

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«Дженоа» до сих пор пребывает в кризисе. Располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице Серии А с 12 баллами и претендует на вылет во второй по силе дивизион Италии. Назначение Андрея Шевченко главным тренером ощутимых изменений не принесло. Руководство задумывается над подписанием другого специалиста.



Под надзором украинца «грифоны» не одержали ни одной победы за девять туров чемпионата Италии. Но ладно результаты — прогресса нет в самой игре. Во всех случаях инициативой владели соперники, уверенно контролируя ход встреч. По итогу за весь период забили только три мяча, а пропустили — 15. Неудивительно, что с таким качеством футбола дни Шевченко в клубе сочтены.



В позитив генуэзцам удалось занести только победу во втором раунде Кубка Италии над столь же хилой «Салернитаной» (1:0), замыкающей турнирную таблицу Серии А. И то — противостояние выдалось крайне тяжёлым, временами оппонент смотрелся гораздо лучше. Минимального перевеса удалось добиться на 76-й минуте благодаря ошибкам защитников.

«Россонери» подходят к грядущему противостоянию в отличном настроении и с замечательной серией побед в чемпионате Италии. А вот красно-синие уже готовятся к смене тренера. Андрей Шевченко не сумел сплотить коллектив, руководство недовольно. Похоже, пора искать другого специалиста. Возьмём Ф1(-1.5) за коэффициент 1.96.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Милан» — «Дженоа» 13 января 2022 года

«Милан» хорош на дистанции. Потрясающе выступает, несмотря на имеющиеся проблемы с ротацией. Играет в атакующий футбол. «Дженоа», в свою очередь, совсем раскис. Девять неудачных туров чемпионата Италии при Шевченко предвещают только одно — увольнение украинца с поста главного тренера. Думается, «россонери» одержат уверенную победу.



Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 1.96.

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