«Тампа» — «Ванкувер». Никита Кучеров нарвётся на комплименты

14 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Ванкувер Кэнакс». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.63, успех «Кэнакс» идёт за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Ванкувер Кэнакс» 14 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» 14 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.79, и тотал меньше 5.5 гола — за 2.07. Гол в первые 10 минут идёт за 1.67, вероятность серии буллитов оценена в 9.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.95.

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (14.01.2022)

Первый месяц 2022 года приближается к экватору. На 14 января в Национальной хоккейной лиге запланированы 11 встреч. Отдельное внимание стоит обратить на противостояние «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Ванкувер Кэнакс», которое пройдёт на льду «Амали-Арены». Первое вбрасывание состоится в 03:00 мск.

«Тампа-Бэй» на данный момент идёт на второй позиции в Атлантическом дивизионе, набрав 53 балла за 38 игр. Лидирующая «Флорида» имеет столько же, но провела на две игры меньше. Впрочем, в целом «Тампа» идёт неплохо. Проиграла лишь в двух матчах из последних пяти. При этом накануне крупно обыграла «Баффало» на выезде (6:1).

Никита Кучеров сыграл третий раз после травмы и оформил хет-трик. Всего у него в активе пять баллов за этот промежуток. Впечатляет. Михаил Сергачёв отметился голевой передачей, теперь в активе 18 баллов. У Стивена Стэмкоса гол и две результативные передачи. В общем, матч получился отличным для «Лайтнинг».

«Ванкувер» сейчас идёт седьмым в Тихоокеанском дивизионе, у него 35 баллов после 35 встреч. Отставание от зоны плей-офф составляет шесть пунктов. При этом в последнее время команда немного сбавила темп. Проиграла два матча из пяти. На выезде не дотерпела с «Лос-Анджелесом» (1:2 Б), а накануне получила от «Флориды» (2:5). Между этим одолела «Сиэтл» (5:2).

Хотя перед первым поражением была серия из семи побед, большинство из которых случились дома. А сейчас «Кэнакс» уже сыграли пять матчей на выезде. Встреча с «Тампой» станет шестым кряду. Разумеется, такие серии отнимают силы. Пусть в личных встречах хозяева и не блещут, одержали две победы на своём льду в пяти прошлых случаях.

А вот отсутствие сразу восьми игроков в стане гостей может повлиять на игру значительно. В то время как у «Тампы» лишь один хоккеист не сыграет, а ещё один — под вопросом. Хорошо, что Василий Подколзин из «Кэнакс» не в списке травмированных. Парень проводит первый сезон в НХЛ, а уже играет в первой тройке нападения. Круто!

В активе девять баллов после 33 встреч. Хотя понятно, что с такими мастодонтами, как Кучеров и Сергачёв, сравниться трудно. Дела у «Тампы» обстоят намного лучше в целом по сезону, так ещё и прошлый матч выдала огненный, настроение сейчас отличное. Вполне можно ждать результативную встречу снова. Причём голы в обе стороны.

Дело в том, что в 17 личных встречах соперники ни разу не оставляли свои ворота на замке. Так что можно поразмыслить над ставкой «обе забьют». Хотя не стоит забывать, что «Ванкувер» находится в нижней части дивизиона. Не всегда хорош в нападении, пусть и в защите не уступает оппоненту, пропустив 100 шайб (у «Лайтнинг» на 10 больше).

Виден спад в игре «Кэнакс», которые в 2022 году сыграли лишь две встречи. С игровым тонусом вполне могут возникнуть проблемы. А в состав «Тампы» вернулся Кучеров, который стал первой звездой дня после хет-трика. Нет таких проблем с составом и длинных перерывов в играх. На данный момент хозяева в плюсе. Пробуем взять «П1 + обе забьют» за 1.89.

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: прогноз и ставка на матч НХЛ 14 января 2022 года

12 января «Ванкувер» сыграл лишь второй матч в 2022 году, до этого был перерыв в 10 дней. Игровой тонус наверняка был утерян. При этом проблемы с составом никуда не делись, а провести предстоит шестой матч подряд на выезде. У «Лайтнинг» с этим всё более-менее хорошо. Последний матч придал сил. Никита Кучеров показал отличный хоккей после восстановления. Думаем, хозяева снова победят.

Ставка: обе забьют + победа «Тампы» за 1.89.