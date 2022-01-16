«Милан» — «Специя». Ибрагимович продолжит погоню за «Интером»

17 января состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Специя». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Специи» оценён экспертами в 10.75. Ставки на ничью принимаются за 5.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Специя» 17 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Специя» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Специя» (17.01.2022)

Европейские турниры ушли на перерыв, в январе можно сконцентрироваться на внутренних первенствах. Повсеместно бушует коронавирус, однако в чемпионате Италии стартует 22-й тур. 17 января должны состояться три встречи. В одной из них на стадионе «Сан-Сиро» сразятся «Милан» и «Специя». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Милан» подбирается всё ближе к лидирующему «Интеру». На данный момент имеет в активе 48 баллов и три победы в последних турах чемпионата Италии. Над «Эмполи» (4:2), «Ромой» (3:1) и «Венецией» (3:0). Во всех случаях порадовал высокой результативностью, показав классную реализацию.



В Кубке Италии «россонери» добыли путёвку в четвертьфинал, одержав волевую победу над «Дженоа» (3:1). В основное время выявить сильнейшего не удалось, зато в дополнительное забили дважды. Не обошлось без удачи. Рафаэл Леау отметился красивым голом, однако по удивлению на его лице стало понятно, что футболист, скорее, забил случайно.



За 21 матч в чемпионате Италии миланцы отличились 46 раз. Восемь из этих голов записал на свой счёт неувядающий Златан Ибрагимович, являющийся лучшим бомбардиром команды. Однако шведу уже 40 лет, и он всё реже появляется на поле. Одним из вариантов замены рассматривается нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес.

Единственное, что сильно осложняет жизнь «дьяволам», — недостаточная глубина состава. Практически весь сезон играют не во всю силу из-за травм, коронавируса. Теперь подключился Кубок африканских наций. Впрочем, к этому уже привыкли и всё равно стабильно одерживают победы. Пропускают, правда, много (за 21 тур 23 мяча). Хотя это не мешает претендовать на титул.



Успехи «Специи», разумеется, не так хороши. Она располагается на 16-й позиции в турнирной таблице Серии А, в непосредственной близости к зоне вылета во второй по силе дивизион. Но сказать, что не имеет перспектив к росту, трудно. Тьяго Мотта понемногу адаптируется у штурвала и ведёт своих подопечных к успехам.

Об этом свидетельствуют последние четыре тура чемпионата Италии, в которых «орлята» показали себя с хорошей стороны. Потерпели только одно поражение от «Вероны» (1:2). В других матчах одержали победы над «Наполи» (1:0) и «Дженоа» (1:0), а также сыграли вничью с «Эмполи» (1:1). Довольно неплохо. Особенно на фоне неудачного старта сезона.



Хотя загадывать далеко пока не стоит. В Кубке Италии «Специя» потерпела поражение от «Лечче» (0:2) из Серии В. Если уж с такой командой возникли большие трудности, то о стабильности пока говорить не стоит. Сейчас «Специя» на подъёме, однако первое же поражение может выбить из колеи. Вернуться будет непросто.



Не стоит забывать о том, что коллектив из одноимённого города недавно выбрался из Серии В и имеет не самый именитый состав. В отличие от грядущего оппонента. Да и результативность у него гораздо ниже. За 21 тур чемпионата Италии забит только 21 мяч. Безусловно, сражаться будет, но максимум, на что может рассчитывать, на наш взгляд, — ничья.

Предыдущая очная встреча команд завершилась в пользу миланцев (2:1). Думаем, в этот раз будет что-то похожее. «Милан» стабильно добивается побед, демонстрируя отличную результативность. Однако нередко пропускает из-за отсутствия многих ключевых игроков по различным причинам. С этим клубу не везёт.

«Специя», в свою очередь, в последних турах Серии А забивала стабильно по одному мячу. Даже крепкий «Наполи» одолела! Пусть у неаполитанцев сейчас и проблемы. Бой на «Сан-Сиро» непременно даст. Можно взять обе забьют за 2.01. Коэффициент приличный.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Специя» 17 января 2022 года

Подопечные Стефано Пиоли в отличной форме, в текущем сезоне радуют результативностью и положительными исходами. Однако даже от «Дженоа» в Кубке Италии пропустили. Виной всему — отсутствие глубины состава. «Специя» привыкла к Тьяго Мотте, в последних четырёх матчах чемпионата Италии продемонстрировала классный уровень. Думается, «Милан» одержит победу, но пропустит сам.



Ставка: обе забьют за 2.01.