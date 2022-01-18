«Вашингтон» — «Виннипег». Александр Овечкин насладится историческим моментом

19 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.17, успех «Джетс» идёт за 2.77. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.40.

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Виннипег»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» 19 января 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег» 19 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.92, тотал меньше 5.5 гола — тоже за 1.92. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.72, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.30.

«Вашингтон» — «Виннипег»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (19.01.2022)

На 19 января в Национальной хоккейной лиге запланировано восемь матчей. Коронавирус пока вносит свои коррективы, но любителям хоккея будет на что посмотреть. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Вашингтона» и «Виннипега», которое пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Вашингтон» спустился на седьмое место в Восточной конференции, в активе 51 балл после 39 встреч. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет уже шесть очков. С одной стороны, не так критично, но последние матчи «столичных» идут из рук вон плохо. Лишь одна победа за две недели — на выезде обыграли проблемный «Нью-Йорк Айлендерс» (2:0).

Главный тренер «Ванкувера» рассказал, чем Овечкин похож на Халка.

Накануне «Кэпс» получили от «Ванкувера» (2:4) дома. Единственная радостная новость в том, что забил Александр Овечкин. Он сравнялся с Леоном Драйзайтлем по количеству очков в этом сезоне НХЛ. У нападающих по 54 балла и при этом одинаковое количество голов и передач (26+28). Теперь они лидируют в гонках бомбардиров и снайперов, хотя немец провёл на четыре матча меньше.

Зато у «Виннипега» таких проблем с результатами сейчас нет. За последние пять матчей потерпели лишь одно поражение, да и то — от лидирующего «Колорадо» (1:7). Накануне отыгрались на «Детройте» (3:0). Впрочем, в таблице дела не очень. Лишь 10-е место в Западной конференции. Благо до зоны плей-офф не хватает всего трёх очков.

С другой стороны, «Вашингтон» дома выиграл последние пять встреч у соперника, пусть трижды дело доходило до дополнительного времени и буллитов. И лишь раз команды забросили меньше пяти шайб на двоих. Хотя понятно, что подопечные Питера Лавиолетта получат преимущество своего льда. Это утешает на фоне текущих результатов.

Почему «Вашингтон» не сможет выиграть у «Виннипега»?

Впрочем, у оппонентов всё ещё есть проблемы с составами. Например, у «Кэпиталз» не сыграют сразу пять хоккеистов, один из которых — Оши. У «Джетс» отсутствуют пятеро и ещё трое под вопросом. Хорошо, что Евгений Свечников всё-таки сыграет. Россиянин за 31 игру заработал 10 баллов. Неплохо, если учесть прошлые сезоны, когда «Детройт» часто отправлял его в АХЛ.

Фаворита, на наш взгляд, в данном противостоянии выделить сложно. «Столичные» усилиями Александра Овечкина прилично забрасывают, у них уже 129 шайб (против 102 у соперника). Видно, что в нападении чуть лучше хозяева, зато защита почти на одном уровне. «Виннипег» даже получше в этом плане, пропустил 99 шайб. «Вашингтон» — 108.

Однако в январе «Вашингтон» выглядит плохо, а «Виннипег», наоборот, прибавил. С другой стороны, у гостей перед последним матчем был перерыв в семь дней. А сейчас будет четыре дня паузы с момента прошлой игры. Как это отразится на игровом тонусе — большой вопрос. У хозяев же таких проблем нет, да и мотивации должно быть побольше.

Мы бы остановились на итоговой победе «Вашингтон Кэпиталз» за рабочий коэффициент 1.74. Несмотря на лучшие показатели в последних играх, к «Виннипегу» всё ещё есть вопросы. «Столичные» на своём льду по-прежнему играют прилично, да и статистика очных встреч тоже на их стороне. Пусть даже за пределами трёх периодов, но им нужно выигрывать.

«Вашингтон» — «Виннипег»: прогноз и ставка на матч НХЛ 19 января 2022 года

Последние встречи «Вашингтон» проводит неважно. Однако у оппонента хоть дела и обстоят лучше, но был очень большой перерыв между матчами. Это может плохо сказаться на игровом тонусе. Плюс достаточное количество игроков в списке травмированных. На наш взгляд, «Кэпиталз» найдут в себе силы прервать неприятную серию.

Ставка: итоговая победа «Вашингтона» за 1.74.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Виннипег»?

Никита Филатов: Овечкин — легенда, настоящая машина, робот.

Тюкавин: Овечкин — пример для всех молодых спортсменов.