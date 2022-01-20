Пока футболисты играют в Бильбао, баскетбольная «Барса» едет в Казань.

«Арсенал» — «Ливерпуль», «Атлетик» — «Барселона» и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 20 января.

На что ставить в футболе 20 января

Четверг на этой неделе – день кубковый. В Англии во втором полуфинальном матче Кубка лиги сыграют «Арсенал» и «Ливерпуль». Первая игра завершилась со счётом 0:0, так что здесь ничего не решено. Команда Клоппа фаворит на бумаге, но Кубок Африки принёс много потерь для мерсисайдцев. Посмотрим, кто пройдёт в финал, где уже ждёт «Челси».

В Кубке Испании «Реал» сыграет с «Эльче», а «Барселона» отправляется в Бильбао в гости к «Атлетику». Один матч запланирован в Примере: «Хетафе» принимает «Гранаду». Кубок и в Италии, там «Рома» сразится с «Лечче».

Ну и Кубок Африки, конечно. Здесь точно будет интересной встреча Кот-д’Ивуара и Алжира. Кроме того, Сьерра-Леоне встретится с Экваториальной Гвинеей, Гамбия – с Тунисом, а Мали – с Мавританией.

На что ставить в хоккее 20 января

В НХЛ в ночь на пятницу сразу 9 матчей. Александр Овечкин и его «Вашингтон» гостят в Бостоне, интересно, удастся ли Ови пополнить свой голевой счёт.

На что ещё ставить 20 января

На Australian Open сегодня обязательно смотрите матч Даниила Медведева с Ником Кирьосом. Ну а в ночь на пятницу ждём поединок Карена Хачанова с Рафаэлем Надалем.

В баскетбольной Евролиге УНИКС принимает «Барселону». Казанцы очень обидно уступили сине-гранатовым в Испании и хотят взять реванш дома. Играет сегодня и «Зенит», команда Хави Паскуаля сыграет с «Монако».

В волейбольном Кубке ЕКВ казанский «Зенит» на выезде сыграет с голландским «Орионом». Дома команда Алексея Вербова уверенно выиграла, ждём повторения успеха и на выезде.