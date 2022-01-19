«Арсенал» — «Ливерпуль». Юрген Клопп не пустит Микеля Артету в финал

20 января состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.74. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.76.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» 20 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка лиги Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» (20.01.2022)

Несмотря на наличие вакцины, коронавирус отступать не думает. Англии пока достаётся крепче остальных. Некоторые матчи приходится переносить. И всё же находится время даже для кубковых соревнований. 20 января состоится ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги. На стадионе «Эмирейтс» лондонский «Арсенал» примет «Ливерпуль».

Недавно «Арсенал» был замешан в небольшом скандале. Матч 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» из-за вспышки коронавируса, травм и отъезда игроков на Кубок африканских наций был перенесён. Руководство оппонента заявило, что удивленно этим, ведь ранее «шпорам» отказывали в таком праве в Лиге конференций и в самой АПЛ.



Как бы там ни было, «канонирам» был необходим перерыв. В последнем туре АПЛ они потерпели поражение в матче с «Манчестер Сити» (1:2), затем проиграли «Ноттингем Форест» (0:1) в Кубке Англии и с трудом добыли ничью с «Ливерпулем» (0:0) в Кубке лиги. В последнем случае очень повезло. С 24-й минуты сидели в глухой обороне из-за удаления Гранита Джаки.



Из-за напряжённой кадровой обстановки лондонцы активно действуют на трансферном рынке. Пока не сумели приобрести новых игроков, напротив, распрощались с Сеадом Колашинацем, который перешёл во французский «Марсель». Однако на прицеле есть один талантливый футболист — Душан Влахович, забивший уже 17 мячей за 21 тур в итальянской Серии А.

Нападающий «Арсеналу» крайне необходим, ведь Микель Артета больше не может рассчитывать на Пьер-Эмерика Обамеянга, у которого тренер отобрал капитанскую повязку и которого лишил места в основе. А другие форварды — Александр Ляказетт, Эдвард Нкетиа и Габриэл Мартинелли — не могут забить третий матч кряду во всех соревнованиях.



Подопечные Юргена Клоппа очень хороши на дистанции, за 21 тур чемпионата Англии забили 55 голов (больше всех в АПЛ) и располагаются на второй позиции с 45 баллами. До лидирующего «Манчестер Сити», конечно, далековато, разница составляет уже 11 очков. Однако есть игра в запасе, и остаются надежды на борьбу за чемпионство. Может быть, конкурент ещё оступится.

Грядущее противостояние должно было состояться ещё две недели назад, однако из-за вспыхнувшего в «Ливерпуле» коронавируса его перенесли. Как выяснилось позднее, результаты были ложноположительными, а единственный истинный случай заражения был выявлен у Трент Александер-Арнольда. Впрочем, игрок уже оправился и успел порядочно насолить «Брентфорду» (3:0) в последнем туре АПЛ.



Эта встреча также наглядно показывает, что мерсисайдцы вполне справляются без Мохамеда Салаха, возглавляющего гонку бомбардиров чемпионата Англии с 16 голами за 20 матчей, и Садио Мане, который записал на свой счёт восемь мячей за тот же период. Форварды уехали на Кубок африканских наций и не успеют принять участие в полуфинальном матче с «Арсеналом».



Зато точно будет на поле другой голеадор красных — Диогу Жота. Португальский нападающий тоже успел пошуметь, он располагается на второй строчке в списке самых результативных игроков АПЛ. За 20 матчей забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу.

«Канониры» имеют серьёзные кадровые потери, не хватает качественного форварда, а переговоры по Влаховичу только начинаются. Свои нападающие замолчали. Конечно, в прошлом очном матче помешала красная карточка, но теперь тоже будет трудно забить. Мерсисайдцы таких проблем не испытывают, даже без Салаха и Мане накануне сумели разгромить «Брентфорд». Думаем, можно взять П2 за 2.13.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» 20 января 2022 года

Первая полуфинальная встреча проходила под диктовку «Ливерпуля», «канониры» остались в меньшинстве ещё в первом тайме. Тогда красным не хватило реализации, однако в матче с «Брентфордом» этот компонент удалось улучшить. У «Арсенала» же в принципе проблемы с атакой сейчас. Имеющиеся нападающие не забивают, а новичков пока нет. Думаем, победу одержат красные.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.13.