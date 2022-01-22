«МЮ» — «Вест Хэм», «Лацио» — «Аталанта» и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 22 января.

На что ставить в футболе 22 января

Как и всегда, в субботу выбор футбольных матчей огромен. В АПЛ 5 матчей, уделяем особое внимание матчам «МЮ» — «Вест Хэм» и «Саутгемптон» — «Ман Сити». У Рангника очередная попытка наладить дела в «Юнайтед», а «святые» попытаются остановить набравшую ход машину Гвардиолы.



В Германии «Байер» примет «Аугсбург», а дортмундская «Боруссия» после вылета из Кубка Германии постарается реабилитироваться перед болельщиками в матче с «Хоффенхаймом».



Интересно будет и в Испании: «Атлетико» примет «Валенсию», «Севилья» встретится с «Сельтой», а «Вильярреал» — с «Мальоркой».



В Италии Алексей Миранчук и его «Аталанта» сыграют с «Лацио» на выезде. Возможно, это последний матч россиянина за бергамасков, после этого тура Гасперини может отпустить Алексея в аренду. Кроме того, «Интер» примет «Венецию». Во Франции любопытно противостояние «Ланса» и «Марселя».

На что ставить в хоккее 22 января

Субботний вечер – значит, поклонникам НХЛ можно начинать следить за любимой лигой пораньше. «Баффало» сыграет с «Филадельфией», а затем начнут выяснять отношения «Бостон» и «Виннипег». Ну а затем ещё одна бессонная ночь: сразу 9 игр после полуночи.

На что ещё ставить 22 января

На Australian Open сегодня играют два россиянина. Даниил Медведев свой матч играет рано утром, возможно, сейчас, когда вы читаете этот материал, то уже знаете, победил ли россиянин Ботика ван де Зандсхулпа. Ну а Андрей Рублёв вечерним запуском выйдет на корт против Марина Чилича. В женской сетке Дарья Касаткина сразится с Игой Свёнтек, а Анастасия Павлюченкова – с Сораной Кырстей.



Коронавирус атаковал российский волейбол, изрядно проредив туры Суперлиг, но ряд матчей всё же состоится. У мужчин «Газпром-Югра» примет «Локомотив», а «Динамо-ЛО» — «Кузбасс». У женщин сразу 5 игр.



Ну и UFC, конечно. В ночь на 23 января в Анахайме состоится вечер единоборств UFC 270. Главное событие – бой Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана.