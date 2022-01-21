«Лацио» — «Аталанта». Алексей Миранчук — сплошная загадка

22 января состоится матч 23-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех римлян оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.76.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Лацио» — «Аталанта» 22 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Лацио» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Аталанта» (22.01.2022)

Европейские турниры по-прежнему на перерыве, в январе всё внимание на внутреннюю арену. 21 января в чемпионате Италии стартует 23-й тур, а на следующий день запланированы три встречи. В самой поздней из них на стадионе «Олимпико» сразятся «Лацио» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Лацио» является первым футбольным клубом в Риме. За свою историю пережил много взлётов и падений, однако сейчас — и не в бровь, и не в глаз. Располагается лишь на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А с 35 очками. Пока что по состоянию ближе к статусу крепкого и очень нестабильного середняка, нежели фаворита.



Не позволяет подняться выше откровенно плохая защитная линия. За 22 тура чемпионата Италии подопечные Маурицио Сарри пропустили 39 мячей. Это достаточно много. По той же причине не лучшим образом выступили в Лиге Европы, добыв путёвку в плей-офф турнира только со второй позиции.



Однако нельзя не отметить, что «орлы» демонстрируют великолепную результативность. За 22 тура чемпионата Италии наколотили 46 мячей. 17 из них забил Чиро Иммобиле, возглавляющий список бомбардиров. Примечательно, что 31-летний форвард пропустил четыре матча из-за травмы и коронавируса, но всё равно является лучшим.

Последние пять матчей Серии А прекрасно могут охарактеризовать игру бело-небесно-голубых в нынешнем сезоне. С аутсайдерами проблем не возникло, одержали победу над «Дженоа» (3:1), «Венецией» (3:1) и «Салернитаной» (3:0), забив по три мяча. А вот с соперниками посерьёзнее пришлось попотеть. Сыграли вничью с «Эмполи» (3:3) и уступили «Интеру» (1:2).



«Аталанта» занимает четвёртую строчку с 42 баллами. До возглавляющего таблицу «Интера» не хватает восьми очков. За золото бороться будет трудно, здесь есть ещё «Милан». Зато добыть путёвку в Лигу чемпионов по итогу сезона — основная задача. Правда, ближайший преследователь в лице «Ювентуса» отстаёт всего на один балл. Пусть он и провёл на одну игру больше.

Чего ждать от матча «Лацио» — «Аталанта»?

В последних четырёх матчах Серии А бергамаски сыграли весьма неоднозначно, добыв только одну победу над «Удинезе» (6:2). Сыграли вничью с «Дженоа» (0:0) и «Интером» (0:0), а также потерпели поражение от «Ромы» (1:4). Во всех случаях много атаковали, но забить много сумели только в противостоянии с «Удинезе».



Дело в том, что некоторые из подопечных Джан Пьеро Гасперини заболели коронавирусом, приходится производить ротацию. Теперь нередко появляется на поле Алексей Миранчук, на которого ранее тренер не сильно рассчитывал. Российского футболиста уже сватали в «Дженоа», однако клуб из Бергамо заявил, что на данный момент сделки нет. Ждут слово россиянина.



На дистанции «богиня» хороша, особенно в плане результативности. Забила 44 мяча за 21 матч Серии А. Да и в обороне немного добавила, о чём свидетельствует матч последнего тура чемпионата Италии с «Интером». Удалось не пропустить. Однако теперь из-за отсутствия глубины скамейки запасных возникли проблемы со стабильностью.

Думаем, наиболее вероятным выглядит вариант, что «Лацио» не проиграет. Букмекеры дают на такую ставку вполне рабочий коэффициент 1.76. Причин несколько. Во-первых, римский клуб здорово выступил в последних матчах Серии А и продолжает демонстрировать отличную результативность. Чиро Иммобиле в порядке.



Во-вторых, сами бергамаски сильно ослаблены коронавирусной инфекцией, играют явно ниже своих возможностей. На дистанции хороши, забивают в целом много, но на данный момент в их успех верится с трудом. Тем более что в нынешнем сезоне чемпионата Италии «Лацио» потерпел всего одно поражение на своём поле. А это серьёзное преимущество.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лацио» — «Аталанта» 22 января 2022 года

Турнирная таблица не до конца отражает положение дел. «Аталанта» на данный момент прихрамывает, в последних матчах Серии А выступила не лучшим образом. Сказывается коронавирус. «Лацио», напротив, уступил только лидирующему «Интеру» недавно, а в целом смотрелся приятно. Особенно хорош Чиро Иммобиле, забивающий практически в каждом матче. Думается, римляне сумеют добыть очки.



Ставка: «Лацио» не проиграет за 1.76.

Кирьяков: для Миранчука лучше играть в «Дженоа», чем протирать лавку в «Аталанте».

Ставка на матч «Дженоа» — «Удинезе» с коэффициентом 2.21.