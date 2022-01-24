Олимпиада-2022 в Пекине: за чем следить и чего ждать от России

4 февраля в столице Китая – Пекине – откроют Олимпийские игры – 2022. Как вы понимаете, эта Олимпиада – зимняя. К счастью, в этот раз сборная России будет представлена оптимальным составом. Если, конечно, не вмешается коронавирус. Мы подготовили для вас небольшой ставочный гид по Олимпиаде, следите за событиями Пекина вместе с нами!

Где и когда пройдут Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры – 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. При этом часть соревнований начнётся уже 2 февраля, в частности, матчи по кёрлингу.



Пекин стал первым городом в истории, который примет как летнюю, так и зимнюю Олимпиады. Летние игры столица Поднебесной принимала совсем недавно – в 2008 году. Кстати, ряд соревнований пройдёт на объектах, построенных 14 лет назад к летней Олимпиаде.

Церемония открытия Олимпиады-2022: когда состоится, где смотреть онлайн

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине начнётся 4 февраля в 15:00 по московскому времени. Место проведения церемонии — Национальный стадион Пекина, который хорошо известен любителям спорта как «Птичье гнездо».



В прямом эфире видеотрансляцию церемонии открытия Олимпиады-2022 онлайн покажет телеканал «Россия-1».

Какие виды спорта будут представлены на Олимпиаде-2022 в Пекине

На Олимпийских играх в Пекине разыграют 109 комплектов медалей. Число комплектов в сравнении с играми в Пхёнчхане-2018 увеличилось на 7.



Медали Олимпиады-2022 разыграют в 15 видах спорта: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, кёрлинге, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, прыжках с трамплина, санном спорте, скелетоне, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее и шорт-треке.



В Пекине дебютируют 7 видов программы. Это женские одиночные заезды в бобслее, женские и мужские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанные – по фристайлу в акробатике, прыжкам с трамплина, сноуборд-кроссу. Кроме того, добавлена в программу смешанная эстафета в шорт-треке.

Кто наберёт больше всех медалей на Олимпиаде-2022

Букмекеры уже дали свои расклады. По оценкам аналитиков, явные фавориты – команда Норвегии. Поставить на её победу по общему количеству медалей можно за 1.15. Шансы Германии и Нидерландов оценили коэффициентом 8.00. На Канаду и Россию можно поставить за 10.00, а на сборную США – за 12.00.



Если же говорить о золотых медалях, то и здесь Норвегия – фаворит. Правда, коэффициент на эту сборную здесь повыше – 1.20. На Германию можно поставить за 4.50, а на Нидерланды – за 5.00. Шансы Канады, США и России эксперты оценили коэффициентом 9.00.

Состав сборной России на Олимпиаде-2022, сколько медалей наберёт команда

Сборная России практически определилась с тем, кто поедет в Пекин. Делегация команды составит 509 человек, а вот точное число спортсменов колеблется от 209 до 217, окончательная цифра ещё неизвестна. Как и на летней Олимпиаде в Токио, наша команда будет выступать под аббревиатурой ROC (Олимпийский комитет России). Причина – санкции, наложенные ВАДА. Разумеется, не будет на Олимпиаде в Пекине и официальных флага и гимна России. Их заменят флаг ОКР и фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского.



В Пхёнчхане-2018 состав сборной России был сильно ограничен, поскольку часть наших спортсменов не получила приглашения на Олимпиаду. В Корее наша сборная завоевала 17 медалей (2-6-9) и стала лишь 13-й в общем зачёте. Сейчас же команда приедет в Китай в оптимальном составе, поэтому результаты должны существенно улучшиться. Так, аналитики Gracenote ставят сборную России на 2-е место в общем зачёте, прогнозируя, что наши спортсмены наберут 32 медали.



Букмекеры считают, что наша сборная сумеет завоевать на Олимпиаде-2022 около 10 золотых медалей. Сделать ставку на то, что первых мест будет как минимум 10, можно с коэффициентом 1.85. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что россияне не доберутся до отметки в 10 золотых медалей.

Хоккей на Олимпиаде-2022

К сожалению, уже на второй Олимпиаде подряд хоккей не будет представлен игроками из НХЛ. Лига отказалась отпускать хоккеистов в Пхёнчхан, а участию нхловцев в Пекине помешала вспышка коронавируса. Из-за неё лиге пришлось приостановить чемпионат и отказаться от участия в Олимпиаде. Таким образом, в Пекине сыграют сборные, составленные из хоккеистов европейских, а также североамериканских студенческих лиг.



Россия – действующий победитель Олимпиады. Учитывая то, что игроков НХЛ на ОИ-2022 не будет, букмекеры считают, что россияне смогут защитить свой титул. Поставить на то, что команда Алексея Жамнова выиграет золотые медали, можно с коэффициентом 2.50. На групповом этапе Россия сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

В числе главных претендентов на титул аналитики также видят сборные Финляндии (коэффициент 5.00), Швеции (6.00), Канады (7.00) и Чехии (8.00).

Где смотреть трансляции Олимпиады-2022

Трансляции соревнований Олимпиады-2022 онлайн можно будет смотреть на Первом канале, телеканалах «Россия-1» и «Матч ТВ». Большую часть событий покажут в прямом эфире. Самые популярные виды спорта на Олимпиаде — биатлон, лыжные гонки, фигурное катание и хоккей — поделят Первый канал и «Россия-1». Остальные виды спорта можно будет смотреть на каналах холдинга «Матч».



До старта Олимпиады-2022 осталось меньше двух недель. Ждём с нетерпением и болеем за наших!