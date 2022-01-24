«Вашингтон» — «Вегас». Александр Овечкин точно человек?

25 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталс» в основное время можно с коэффициентом 2.21, успех «Голден Найтс» идёт за 2.68. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Вегас»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» 25 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» 25 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.27. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.63, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.70.

«Вашингтон» — «Вегас»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (25.01.2022)

На 25 января в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу семь матчей. Интересных вывесок достаточно, но любителям отечественного хоккея стоит обратить внимание на противостояние «Вашингтона» и «Вегаса», которое пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Вашингтон» спустился на шестую строчку в Восточной конференции, в активе 55 баллов после 42 встреч. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет шесть очков. Единственное утешение в том, что дела у команды потихоньку стали приходить в норму. За пять прошлых матчей случилось три победы. На фоне четырёх поражений подряд до этого — явный прогресс.

Так ещё и Александр Овечкин возглавляет гонку бомбардиров с 58 очками. Правда, у Леона Драйзайтля тоже 58 очков. Зато у россиянина на один гол больше. Как раз в гонке снайперов он идёт наравне с Крисом Крайдером, у обоих по 29 шайб. Не стоит забывать, что Овечкину уже 36 лет, а он играет на уровне с молодыми и показывает шикарные результаты.

Причём это не все заслуги. Накануне в матче с «Оттавой» (3:2 ОТ) форвард оформил дубль и вышел на чистое третье место по числу матчей с двумя и более голами, обогнав Марио Лемье. И это далеко не первое достижение, которым Ови может похвастаться в этом сезоне. Его соотечественник Евгений Кузнецов, к слову, тоже не отстаёт. Набрал очки в седьмом матче подряд. Всего у него 41 балл в 39 играх.

Предстоящий соперник сейчас идёт пятым в Западной конференции, набрав 50 баллов за 41 встречу. Отставание от лидирующего «Колорадо» составляет девять пунктов. При этом в последних семи играх было лишь две победы. Накануне с трудом переиграли «Монреаль» (4:3 ОТ), который в прошлом сезоне боролся за Кубок Стэнли, но сейчас идёт в аутсайдерах. А до этого было три поражения кряду.

Зато Евгений Дадонов после перехода из «Оттавы» явно чувствует себя уверенно в Вегасе, уже набрал 21 балл за 39 матчей, 10 из которых — голы. В прошлом сезоне у россиянина было лишь 20 баллов за 55 матчей. За его игрой приятно смотреть, в прошлом матче с «Монреалем» сделал результативную передачу. Однако в Вашингтоне отличиться будет трудно, у «Вегаса» в столице статистика отрицательная.

За время очных противостояний лишь одна победа, добытая ещё в 2018 году, да и та — с преимуществом в одну шайбу. Как раз в год, когда «Кэпс» не позволили «Голден Найтс» выиграть Кубок Стэнли. После этого у «столичных» было четыре победы на своём льду, так что для Ови и его команды это явное преимущество. Правда, оппонент на выезде не проигрывает уже шесть матчей кряду. Однако имеет проблемы с составом.

На ближайшей игре не будет сразу шести хоккеистов основного состава, когда у хозяев не сыграют лишь трое (и ещё двое пока под вопросом). Конечно, явного фаворита выделить сложно, но всё же мы бы попробовали взять итоговую победу «Вашингтона» за 1.79. Наконец-то у команды пошли победы, капитан снова забивает. Думается, в этот раз можно снова рассчитывать на два балла.

Альтернативный вариант — тотал больше 5.5 шайбы. Команды забивают исправно. На двоих забросили уже 284 шайбы, солидно. Да и за 10 последних личных встреч лишь дважды забивали менее пяти раз. Забрасывать есть кому, и к обороне обеих сторон есть вопросы. Но эта ставка на любителя.

«Вашингтон» — «Вегас»: прогноз и ставка на матч НХЛ 25 января 2022 года

«Вашингтон» наконец-то начал побеждать, это не может не радовать. Однако «Вегас» — не самый простой соперник. Придётся постараться. У подопечных Питера Лавиолетта преимущество своего льда, да и набрали они неплохой ход, одержали две победы подряд на своём льду. На наш взгляд, на два очка рассчитывать вполне могут и теперь. У оппонента состояние сейчас даже хуже.

Ставка 1: итоговая победа «Вашингтона» за 1.79.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы за 1.66.

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