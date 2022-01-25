Кубок Африки, «Реал» — УНИКС и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 25 января.

На что ставить в футболе 25 января

С футболом сегодня негусто, главное событие дня – матчи 1/8 финала Кубка Африки. Здесь Сенегал примет Кабо-Верде, а Марокко сыграет с Малави. В обоих матчах есть явные фавориты, но этот турнир уже преподнёс нам множество сенсаций.

Кроме того, сегодня есть матчи в Чемпионшипе и Второй Бундеслиге. Ну и, разумеется, куча контрольных матчей на сборах. Например, «Зенит» сыграет со словацкой «Жилиной», а «Сочи» — с «Аустрией».

На что ставить в хоккее 25 января

В НХЛ в ночь на среду 8 матчей. «Каролина» примет «Вегас», «Нью-Джерси» — «Даллас», а «Оттава» — «Баффало». «Питтсбург» сразится с «Аризоной», «Айлендерс» — с «Филадельфией». «Виннипег» встретится с «Флоридой», «Ванкувер» — с «Эдмонтоном», а завершат игровой день «Сиэтл» и «Нэшвилл».

На что ещё ставить 25 января

На Australian Open пора четвертьфиналов. К моменту публикации этого материала уже точно сыграли Барбора Крейчикова и Мэдисон Кис, а игра Рафаэля Надаля и Дениса Шаповалова если не завершилась, то точно в разгаре. Кроме того, Гаэль Монфис сегодня сыграет с Маттео Берреттини, а Эшли Барти — с Джессикой Пегулой.

В баскетбольной Евролиге нелёгкое испытание предстоит казанскому УНИКСУ. Выездной матч с «Реалом», а ведь ещё позавчера казанцы провели тяжелейший матч с «Зелёна-Гурой» в Единой лиге ВТБ. Кроме того, «Маккаби» сегодня сыграет с «Альбой», а «Асвел» примет «Баварию».

В волейбольной Лиге чемпионов «Зенит» из Санкт-Петербурга сегодня сыграет с «Войводиной» из Сербии. Проблема в том, что петербуржцы переживают вспышку коронавируса, поэтому непонятно, в каком составе команда выйдет на матч.