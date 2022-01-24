Сенегал — Кабо-Верде. Сделка Садио Мане с судьбой откладывается

25 января состоится матч 1/8 финала Кубка африканских наций Сенегал — Кабо-Верде. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сенегальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех кабовердианцев оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 3.44.

Коэффициенты букмекеров на матч Сенегал — Кабо-Верде 25 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Сенегал — Кабо-Верде не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.71.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Африки Сенегал — Кабо-Верде (25.01.2022)

Зародившийся в Африке омикрон-штамм коронавируса взбудоражил всю Европу. К счастью, он оказался не столь опасен, как его собратья. Стремительно распространяясь, постепенно угасает. 25 января должны состояться две встречи 1/8 финала Кубка африканских наций. В одной из них сразятся Сенегал и Кабо-Верде. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Бафусам» в 19:00 мск.

Несмотря на именитый состав, сборная Сенегала выступает весьма сдержанно в текущем розыгрыше Кубка Африки. За три матча группового этапа забила всего один мяч, в ворота сборной Зимбабве (1:0). Успех принёс Садио Мане, выступающий за английский «Ливерпуль». В добавленное ко второму тайму время форвард хладнокровно реализовал пенальти.



Любопытно, что нападающий ещё в начале года рассказал в одном из интервью о большом желании выиграть в Кубке Африки. В выражениях он не стеснялся, заявил о готовности обменять все трофеи на победу в соревновании. Понятно, что это такая фигура речи, хотя после недавних результатов она приобретает новую окраску.



Дело в том, что в других встречах подопечные Алиу Сиссе потеряли очки с Гвинеей (0:0) и Малави (0:0). В обоих случаях доминировали и нанесли приличное количество ударов, однако реализация подвела. Хотя ранее таких проблем не возникало. В квалификации ЧМ-2022, например, наколотили 15 мячей за шесть туров, не потерпев ни одного поражения (пять побед и одна ничья).

Да и в Кубке КОСАФА пошумели знатно, одержали четыре победы при одном поражении на групповом этапе. Затем пробрались в финал, одолев Эсватини (2:2, по пенальти 3:0). А вот в решающей схватке за титул не повезло — уступили ЮАР (0:0, по серии пенальти 4:5), хотя оставили после себя приятное впечатление.



Отдельной похвалы заслуживает крепкая оборона «Львов Таранги». В неё входят одни из лучших игроков Европы — Эдуард Менди из «Челси» и Калиду Кулибали из «Наполи». Второй, правда, недавно перенёс коронавирусное заболевание и долгое время отсутствовал. Однако в последнем матче Кубка Африки выступил просто потрясающе.

Сенегальцы также здорово сыграли в товарищеских встречах. Одержали верх над Замбией (3:1) и как раз Кабо-Верде (2:0). Сомневаться в их силе не приходится, во всех турнирах располагаются на лидирующих позициях. На чемпионате мира в России тоже оставили после себя приятное впечатление.

Сборная Кабо-Верде не так успешна, однако к робкому десятку точно не относится. В элиту африканского футбола пока не входит, но к лидирующий позициям понемногу приближается. В отборочных матчах ЧМ-2022 сумела занять вторую позицию, на два очка отстав от Нигерии. При этом поражение потерпела только одно, как раз от лидера — 1:2.

В Кубке Африки выступила менее бодро, одержать верх сумела только над Эфиопией (1:0), также, приложив титанические усилия, сыграла вничью с Камеруном (1:1) и потерпела поражение от Буркина-Фасо (0:1). Впрочем, результаты закономерны, ведь тренер кабовердианцев использует схему с пятью защитниками и зачастую даёт установку играть вторым номером.



Тактика весьма неплохо срабатывает со средними противниками и андердогами, а вот с крупнокалиберными командами приходится туго. По воротами Камеруна в Кубке африканских наций «синие акулы» нанесли только четыре удара, из них в створ — два. Хорошо, что один поразил сетку. Иначе упустили бы возможность побороться в 1/8 финала с Сенегалом.

Предстоящий матч обещает быть весьма интересным, но нерезультативным. Безусловно, «Львы Таранги» выступят в роли фаворитов, они занимают лидирующие позиции в различных соревнованиях и претендуют на медали Кубка Африки, пусть в групповом этапе и выступили прагматично. Доминировали, но с таким подходом вряд ли забьют много.

Стоит отметить, что Кабо-Верде может удивить. Команда знает толк в игре от обороны, наверняка постарается перевести встречу в дополнительное время. Это один из немногих рабочих вариантов. Камерун получилось остановить, значит, и сенегальцам может вставить палки в колёса. Мы бы взяли ставку «Сенегал не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 1.65.

Прогноз и ставки на матч Кубка Африки Сенегал — Кабо-Верде 25 января 2022 года

Сборная Сенегала имеет более именитый состав и на дистанции выступила на порядок лучше. Защитная линия в полном порядке, однако результативность в последнее время подводит. Кабо-Верде весьма успешно использует тактику с пятью защитниками, пусть не всегда выигрывает, зато мало пропускает. И всё же сенегальцы — фавориты. Поэтому логичным исходом выглядит 1Х через общий низ по голам.



Ставка: Сенегал не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.