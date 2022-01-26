Эквадор — Бразилия. С Неймаром, Клаудиньо и Малкомом было бы веселее

28 января состоится матч 15-го тура квалификации ЧМ-2022 Эквадор — Бразилия. Начало игры — в 00:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех эквадорцев оценён экспертами в 3.44. Ставки на ничью принимаются за 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Эквадор — Бразилия 28 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Эквадор — Бразилия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз матча 15-го тура квалификации ЧМ-2022 Эквадор — Бразилия (28.01.2022)

Европейские чемпионаты снова берут небольшую паузу, наступила пора для национальных сборных. В самом разгаре Кубок Африки, а теперь порадуют заключительные матчи отбора на ЧМ-2022. В Южной Америке 28 января на стадионе «Ла Каса Бланка» Эквадор примет Бразилию. Начало — в 00:00 мск. Главный арбитр — колумбиец Вильмар Рольдан.

Долгое время сборная Эквадора входила в число неудачливых команд Южной Америки, но в XXI веке сумела исправить свой статус. Трижды добыла путёвку в плей-офф на чемпионат мира (в 2002, 2006 и 2014 годах). По состоянию на 23 декабря 2021 года в рейтинге ФИФА команда занимает 46-е место. Не так уж и плохо!

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Конкурировать на равных с Аргентиной и Бразилией, которые уже обеспечили себе место в плей-офф, подопечные Густаво Альфаро пока не могут. Зачастую не хватает качества и исполнительского мастерства, а также стабильности. Однако в тройку сильнейших на данный момент входят и имеют шансы отправиться в Катар вместе с лидерами.



В последних трёх матчах квалификации ЧМ-2022 эквадорцы выступили весьма неплохо. Одержали победы над Венесуэлой (1:0) и Чили (2:0), а также сыграли вничью с Колумбией (0:0). Благодаря этому сумели оторваться на шесть очков от преследующих Перу и как раз Колумбии. Хотя расслабляться рано, впереди четыре трудных противостояния.

Безусловно, «триколор» сверхмотивирован и заряжен энтузиазмом. Достаточно зацепиться за ничью в матче с Бразилией для того, чтобы повысить шансы на поездку в Катар. Но выйдет ли? Кадровый запас не изобилует звёздами мирового футбола, уровень подготовки, соответственно, ниже, чем у противника.



Пятикратный чемпион мира, напротив, славится именитым составом. Практически все игроки выступают в составе топовых клубов и нередко являются там лидерами. Оттого и результат на дистанции ошеломляющий. Бразилия возглавляет турнирную таблицу с шестибалльными отрывом от Аргентины при двух ничьих и отсутствии поражений.

Ставка на матч Венесуэла — Бразилия.

Негативный момент всего один. На неопределённый срок выбыл Неймар, выступающий за французский «ПСЖ». Форвард получил жуткую травму в одном из матчей чемпионата Франции, а теперь проходит курс восстановления. За девять туров квалификации ЧМ-2022 он забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Ощутимая потеря.



Недавно местные СМИ раскритиковали игрока за то, что он пошёл на вечеринку перед матчем с принципиальным соперником — сборной Аргентины. Во встрече нападающий участия не принял и даже не полетел с командой в Аргентину. Коллеги не оплошали, не проиграли (0:0). Хотя в атаке остроты стало заметно меньше.



При этом вызов в сборную не получили Малком и Клаудиньо, выступающие в петербургском «Зените». Судя по всему, Бразильская конфедерация футбола осталась недовольна действиями российского клуба и футболистов. Напомним, в сентябре клуб отозвал игроков из расположения сборной из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Впрочем, жёлто-зелёные досрочно оформили себе путёвку в Катар. Мотивация, разумеется, уже не такая высокая. С другой стороны, заботу об имидже никто не отменял. Может, и не покажут своего лучшего футбола, однако вряд ли отдадут инициативу противнику. К грядущему противостоянию оппоненты подходят с разным настроем и разными задачами.



Безусловно, фавориты — гости. Однако вряд ли будут усердствовать и громить соперника. Не стоит забывать, что эквадорцы здорово выступили в последних трёх турах. Они готовы в четвёртый раз попробовать свои силы на мундиале. Возможно, сыграют от обороны, дабы добыть ничью, как в матче с Колумбией. Думаем, сыграет ставка «Х2 + ТМ 3.5 мяча».

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Эквадор — Бразилия 28 января 2022 года

Последняя очная встреча Бразилии и Эквадора состоялась на Кубке Америки и завершилась вничью (1:1). Думается, в этот раз будет что-то похожее. Бразильцы без Неймара будут не так активны в нападении. Имеют больше шансов на победу, но могут позволить себе и мирный исход. Эквадор пока неспособен оказать равную борьбу жёлто-зелёным ввиду менее именитого состава, но бой однозначно даст. Очки ему сейчас нужнее.



Ставка: сборная Бразилии не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.

Ещё одна ставка на матч Эквадор — Бразилия: «селесао» не знают пощады.

Ставка на матч Чили — Аргентина: Лионель Месси здесь не нужен.