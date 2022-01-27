Эквадор — Бразилия, Чили — Аргентина и другие матчи. Что смотреть сегодня

Уругвай с Парагваем тоже будут биться за путёвку в Катар.

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 27 января.

На что ставить в футболе 27 января

Сегодня пройдут очередные отборочные матчи ЧМ-2022 в Азии, Северной и Южной Америке. Самое интересное, конечно, в Латинской Америке. Бразилия, которая уже обеспечила себе билет в Катар, едет в гости к Эквадору, а Аргентина на выезде сыграет с Чили. Кроме того, Парагвай сыграет с Уругваем. Для обеих команд этот матч крайне важен: поражение может поставить крест на надеждах поехать на мундиаль.



Кроме того, интересный матч пройдёт в чемпионате Бельгии. «Брюгге» сыграет с открытием нынешнего сезона — «Юнионом Сент-Жиллуа».



Разумеется, пройдёт очень много товарищеских матчей. «Ростов» на сборах сыграет с чешским «Яблонцем».

На что ставить в хоккее 27 января

В НХЛ в ночь на пятницу сразу 10 матчей. Выделяем игры «Коламбус» — «Рейнджерс» и «Тампа» — «Нью-Джерси».



4 матча пройдут в ВХЛ. Новокузнецкий «Металлург» примет «Рязань», «Торос» сыграет с «Соколом», «Буран» — с «Южным Уралом», а «СКА-Нева» — с АКМ.

На что ещё ставить 27 января

На Australian Open сегодня женские полуфиналы. Эшли Барти сыграет с Мэдисон Кис, а Ига Свёнтек сразится с Даниэль Роуз Коллинз.



Три матча в баскетбольной Евролиге. «Зенит» примет турецкий «Эфес», важный матч для команды Хави Паскуаля. Кроме того, «Олимпиакос» сыграет с «Црвеной Звездой», а «Барселона» — с АСВЕЛом.



В женской волейбольной Суперлиге челябинский «Метар» сыграет с московским «Динамо».