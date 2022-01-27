«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». Василевский и Сергачёв прикроют Кучерова

Никита Кучеров попал в ковид-протокол, но и без него у «Тампы» всё хорошо.

28 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.52, а успех «Дэвилз» идёт за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз» 28 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 28 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.49, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.44. Гол в первые 10 минут идёт за 1.58, вероятность серии буллитов оценена в 10.75. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.40.

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (28.01.2022)

До Олимпийских игр остаётся своём немного, первый матч сборной России по хоккею состоится уже 9 февраля. Продолжаем коротать время вместе с Национальной хоккейной лигой. На 28 января запланированы сразу 10 встреч. Отдельное внимание стоит обратить на противостояние «Тампы» и «Нью-Джерси».

Действующий победитель Кубка Стэнли занимает вторую строчку в Восточной конференции, набрав 61 балл за 43 встречи. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет всего два очка. В последних матчах подопечные Джона Купера имели успех, потерпели лишь одно поражение за шесть игр. Отсюда и такое уверенное положение.

Неожиданно разгромно проиграли «Анахайму» в гостях (1:5), зато накануне отыгрались на «Сан-Хосе» (7:1). Тоже в гостях. Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, Михаил Сергачёв — тоже. Однако в матче с «Джерси» нападающий не сыграет, поскольку попал в ковид-протокол.

Очень жаль! Никита за 11 матчей успел набрать 17 (5+12) баллов по системе «гол+пас» — безумные крутые результаты после возвращения. Увы, в ближайшее время команде он не поможет. Для соперника это, конечно, огромный плюс. С учётом того, что положение в турнирной таблице сейчас совсем безрадостное.

«Нью-Джерси» занимает 12-е место в Восточной конференции и имеет 35 баллов после 41 встречи. Отставание от топ-6 составляет уже 20 баллов. Крайне много. При этом результаты последние совсем не радуют. За шесть прошлых матчей одержана одна победа над «Каролиной» (7:4). А в целом за девять игр в январе у команды всего три победы.

Отсюда такое положение. Последние два матча получились провальными. Дома проиграла «Лос-Анджелесу» (2:3) и накануне «Далласу» (1:5). Так ещё и в личных встречах в Тампе на «Амали-Арене» дела плохи. За шесть предыдущих игр гости одержали только одну победу. До этого хозяева оформили пять побед в основное время.

С учётом недавних игр «Нью-Джерси» и явного перевеса «Лайтнинг» на своём льду, думается, хозяева будут явными фаворитами. С другой стороны, в очных противостояниях команды борются. Лишь однажды удалось «Тампе» оставить свои ворота в неприкосновенности, в далёком 2014 году. Одну-две шайбы гости забросить могут и теперь.

Мы бы рассмотрели в качестве ставки «обе забьют + П1» за 1.72. «Нью-Джерси» в последних играх хоть и имеет отрицательную статистику, но забивал исправно. Хотя при этом клуб недосчитается шестерых игроков основы по разным причинам. Список богатый: здесь защитники, нападающие и даже голкипер Маккензи Блэквуд, сыгравший 23 матча и оформивший два шат-аута.

У хозяев этот список поменьше, лишь трое не сыграют (один из которых — Кучеров) и двое под вопросом. Сейчас такое время, что коронавирус вносит свои коррективы. Впрочем, есть Стивен Стэмкос с 20 голами и 52 баллами, а также Виктор Хедман с 44 баллами (35 из которых — передачи). Даже Михаил Сергачёв набрал 22 балла за 39 матчей, что неплохо для защитника.

Можно даже рассмотреть победу «Тампы» через тотал больше 4.5 шайбы за 1.78. В атаке у команды проблем нет, на данный момент забросила 149 шайб. В то время как соперник имеет 118 голов при 145 пропущенных. В целом фаворит виден явно, вопросов здесь никаких. А обе ставки со схожим коэффициентом. По вкусу.

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: прогноз и ставка на матч НХЛ 28 января 2022 года

У «Тампы» не сыграет Кучеров, но и без него у команды всё в порядке в атаке. Зато стоит волноваться «Нью-Джерси», у которого дела обстоят не лучшим образом. Проблемы с составом давят на команду, результаты не впечатляют. Да ещё и в личных встречах хозяева имеют перевес. По многим факторам они в плюсе. Гостей недооценивать не стоит, гол-два оформить смогут, но ставим на победу обладателя Кубка Стэнли.

Ставка: обе забьют + победа «Тампы» за 1.72.