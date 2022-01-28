«Даллас» — «Вашингтон». Александр Овечкин на грани катастрофы

29 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Далласа» в основное время можно с коэффициентом 2.35, успех «Вашингтона» идёт за 2.54. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.40.

Где смотреть матч «Даллас» — «Вашингтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» 29 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» — «Вашингтон» 29 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.84, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.01. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно за 1.70. Вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.30.

«Даллас» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (29.01.2022)

Первый месяц 2022 года подходит к концу, скоро стартуют Олимпийские игры. Пока продолжаем следить за Национальной хоккейной лигой. На 29 января запланировано девять матчей. Любителям отечественного хоккея стоит обратить внимание на «Вашингтон», который отправится в гости к «Далласу». Игра пройдёт на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе.

«Даллас» в этом сезоне сбавил обороты. Сейчас находится лишь на девятом месте в Западной конференции, набрав 46 баллов за 40 матчей. У идущего восьмым «Калгари» столько же очков, но есть игра в запасе. Зато команда явно прибавила за январь. Потерпела лишь четыре поражения за 11 матчей. Так что дела уже не столь критичны, как были в начале сезона.

Таким темпом можно и за место в плей-офф посражаться. Особенно удачно прошли последние четыре игры. «Старз» забросили 18 шайб, лишь одна из которых пришлась на овертайм. Обидно разве что за российских нападающих, которые явно не блещут. У Александра Радулова 14 баллов за 34 игры и один гол, а Денис Гурьянов имеет 16 баллов за 36 игр.

Так ещё и Антон Худобин стал третьим вратарем клуба, хотя сезон-два назад был основным. Хотя самое большое разочарование — это, конечно же, Александр Радулов. Форвард не забивает уже 32 матча подряд. Дела у ребят явно не клеятся в нынешнем сезоне. Посмотрим, что будет в концовке регулярного чемпионата.

У «Вашингтона» дела тоже обстоят не супер. Столичная команда опустилась на седьмое место в Восточной конференции, в активе 55 баллов после 44 игр. За 11 игр в январе у неё целых восемь поражений. Много. При этом у идущего восьмым «Бостона» 51 балл, но целых четыре матча в запасе. Положение «столичных» весьма шаткое.

Накануне проиграли «Сан-Хосе» (1:4), а до этого — «Вегасу» (0:1). Один гол за два матча для НХЛ — это очень плохой результат. Совсем недавно было лучше, но Питер Лавиолетт и его подопечные снова угодили в чёрную полосу. Лидеры Александр Овечкин и Евгений Кузнецов до этого имели семиматчевые результативные серии, а в прошлых двух встречах остались без очков.

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При этом в Далласе «Вашингтону» тоже не везёт. Одержали три победы за последних пять очных встреч, но две из них — в овертайме. Так что говорить о явном преимуществе не стоит. «Старз» же дома последние шесть встреч в НХЛ провели хорошо, потерпели только одно поражение. А «Кэпс» на выезде имеют лишь три победы за аналогичный период.

В этот раз мы бы рассмотрели ИТБ1 2.5 шайбы за коэффициент 1.84. В последнее время «Даллас» преобразился, стал много забрасывать. Да ещё и из 10 прошлых очных противостояний лишь в четырёх оформлял меньше трёх шайб. На фоне подъёма клуба, на наш взгляд, такая ставка вполне рабочая.

Джо Павелски набрал четыре очка накануне — в матче с «Нью-Джерси» (5:1). Теперь у него 48 баллов в 40 играх. Вообще Роопе Хинц и Джо Павелски — лучшие снайперы клуба. Джо также лидирует в гонке бомбардиров команды. Так что гостям следует остерегаться, забрасывать у хозяев есть кому.

«Вашингтон», в свою очередь, последние две встречи в НХЛ провёл плохо. Сейчас явно виден спад в игре столичного клуба. Сбрасывать со счетов его, конечно, не стоит, но мы бы остановились на том, что «Даллас» забросит как минимум три шайбы. Коэффициент дают нормальный.

«Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз и ставка на матч НХЛ 29 января 2022 года

Клуб из Далласа явно прибавил за январь, а «Вашингтон», наоборот, угодил в чёрную полосу. В предстоящем противостоянии выделить фаворита сложно, на наш взгляд, стоит проверить индивидуальный тотал хозяев. В последних матчах забивали они неплохо, а вот столичная команда в январе много пропускает и часто проигрывает.

Ставка: индивидуальный тотал «Далласа» больше 2.5 шайбы за 1.84.

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