Женский финал Australian Open, «Спортинг» — «Бенфика» и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 29 января.

На что ставить в футболе 29 января

Пожалуй, самый интересный матч дня – финал Кубка португальской лиги, в котором сразятся «Спортинг» и «Бенфика». Яркое противостояние и классный футбол обеспечены! Несколько матчей пройдёт в Кубке Франции, точно будет интересно во встрече «Марселя» и «Монпелье».

Прогноз Артура Петросьяна на матч Гамбия — Камерун.

Два первых четвертьфинала на Кубке Африки: хозяева – Камерун – сыграют с Гамбией, а сборная Буркина-Фасо постарается сдержать Тунис.

Ну и товарищеские матчи. Здесь «Сочи» сыграет с амбициозным представителем ФНЛ – «Балтикой» из Калининграда.

На что ставить в хоккее 29 января

В НХЛ субботние матчи начинаются как всегда рано, что радует поклонников хоккея. Вот и сейчас ещё до полуночи стартуют матчи «Филадельфия» — «Лос-Анджелес», «Айлендерс» — «Сиэтл» и «Сент-Луис» — «Виннипег». В ночь на воскресенье ещё 7 матчей.

На что ещё ставить 29 января

На Australian Open сегодня женский финал. Вся Австралия ждёт победы Эшли Барти, первая сеяная сыграет в финале с американкой Даниэль-Роуз Коллинз.

По какому каналу покажут матч Барти — Коллинз?

В баскетболе сегодня пройдут матчи во многих европейских чемпионатах, а также НБА.

Российские волейбольные Суперлиги атаковал коронавирус, но матчи всё-таки есть. У мужчин «Зенит-Казань» примет «Динамо-ЛО», а в женской лиге «Енисей» сразится с краснодарским «Динамо».