«Монреаль» — «Эдмонтон». Макдэвид и Драйзайтль разрушат надежды Овечкина

30 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 1.64, успех «Канадиенс» идёт за 4.15. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Эдмонтон Ойлерз» 30 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Монреаль» — «Эдмонтон» 30 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.39. Гол в первые 10 минут идёт в букмекерских конторах за 1.59, вероятность серии буллитов оценена коэффициентом 9.80.

«Монреаль» — «Эдмонтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (30.01.2022)

Продолжаем ждать Олимпиаду в Пекине вместе с Национальной хоккейной лигой. На 30 января запланированы девять матчей. Взглянуть есть на что. Отдельное внимание стоит обратить на противостояние «Монреаля» и «Эдмонтона», которое пройдёт на льду «Белл-центра» в Монреале. Первое вбрасывание состоится в 03:00 мск.

«Монреаль» совсем раскис. Финалист Кубка Стэнли прошлого сезона сейчас занимает последнюю строчку в Восточной конференции и сводной таблице НХЛ, набрав всего 23 балла за 42 встречи. Положение действительно ужасное. В девяти матчах в январе была добыта лишь одна победа, а теперь идёт серия из четырёх поражений.

Накануне «Канадиенс» проиграли дома «Анахайму» (4:5). Единственное, что можно отметить, — команда не сдаётся. Хотя проблем явно много. Одна из больших — это отсутствие Кэри Прайса, который проходит реабилитацию. Без основного вратаря тяжело. Сейчас семь игроков находятся в списке травмированных, ещё двое — под вопросом на игру. Судя по всему, в этом сезоне и речи о плей-офф идти не может.

У «Эдмонтона» дела обстоят получше. Сейчас занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 44 балла за 39 встреч, но отставание от зоны плей-офф составляет всего два очка. Худо-бедно кадровые проблемы удалось преодолеть, дела понемногу пошли в гору. Особенно в трёх последних матчах, где были добыты три победы.

Правда, в двух случаях выиграть удалось только в дополнительное время. Сперва с «Ванкувером» (3:2 ОТ), а накануне — с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ). Хотя тут, скорее, стоит отдать должное крепким соперникам. Да и на фоне семи поражений кряду до этого небольшая серия побед смотрится многообещающе.

Впереди противостояние с аутсайдером лиги, но расслабляться не стоит. С другой стороны, лидеры Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид продолжают тащить команду. При этом в очных встречах всё интересно. В пяти прошлых играх в Монреале гости одержали три победы. Две последних битвы закончились в овертайме со счётом 4:3 в пользу «Эдмонтона».

Сейчас результат может быть схож. Хозяева дома и гости на выезде имеют одинаковую статистику — за последние пять игр в сезоне добыли по одной победе. Однако «Ойлерз» в атаке явно смотрятся ярче. Сейчас имеют 128 заброшенных шайб. К слову, у Драйзайтля 29 шайб и 59 баллов за 39 матчей. Он обогнал Александра Овечкина не только в гонке снайперов, но и в списке бомбардиров.

Макдэвид сейчас имеет 21 шайбу и 58 очков по системе «гол+пас». А у «Монреаля» всего 94 заброшенных шайбы при 159 пропущенных. Больше пропустила лишь «Аризона» — 160. Российский защитник Александр Романов из «Монреаля» вряд ли поможет справиться с мощным атакующим дуэтом «Эдмонтона», хотя у парня в НХЛ явно прогресс.

За 39 матчей набрал семь баллов, в то время как в первом сезоне было столько же за 58 матчей. Плюс закрепился в составе и играет в третьем звене. И всё же по совокупности факторов мы бы рассмотрели победу «Эдмонтона» и тотал больше 3.5 шайбы за 1.76. Гости сейчас явно смотрятся лучше. Основные игроки в строю, нет таких проблем с составом, как у хозяев.

Отдать должное «Монреалю» стоит, даже при таких плохих результатах за последние 15 матчей на своём льду лишь трижды не смог забросить шайбу. Можно, конечно, поразмыслить над обе забьют через П2 за 1.83. Но тут уже по вкусу. В Монреале за пять прошлых очных игр дважды команды играли на ноль.

«Монреаль» — «Эдмонтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 30 января 2022 года

«Эдмонтон» потихоньку выбирается из кризиса. Три победы кряду — тому подтверждение. «Монреалю» же в этом сезоне не позавидуешь: в атаке и защите дела обстоят ужасно. Вряд ли против Макэвида и Драйзайтля оборона «Канадиенс» что-то сможет сделать сейчас. По игре явно гости превосходят соперника, так что ставим на них в этот раз.

Ставка: победа «Эдмонтона» + тотал больше 3.5 шайбы за 1.76.