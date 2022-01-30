«Колорадо» — «Баффало». Лидер Западной конференции НХЛ обновит клубный рекорд

У «Колорадо» уже 17 побед подряд на своём льду. Ещё одна не за горами.

31 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Баффало Сэйбрз». Начало встречи — в 04:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.41, успех «Сэйбрз» идёт за 6.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.85.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Баффало Сэйбрз» 31 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Баффало» 31 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.19. Поставить на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 10.75.

«Колорадо» — «Баффало»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (31.01.2022)

В ожидании старта Олимпийских игр время можно коротать вместе с Национальной хоккейной лигой. На 31 января запланированы пять встреч. Негусто, но вывески весьма интересные. Отдельное внимание стоит уделить матчу «Колорадо» — «Баффало», который пройдёт на льду «Болл-Арены». Первое вбрасывание состоится в 04:00 мск.

«Колорадо» занимает лидирующее место в Западной конференции, набрав 65 баллов за 42 встречи. Команда идёт на серии из девяти побед. Недавно ещё и новый личный рекорд по серии домашних побед установила. К слову, побед на своём льду уже 17. Голкипер Павел Францоуз принимал в этом непосредственное участие.

Оформил два шат-аута подряд и стал первым игроком с 2003 года, которому это удалось сделать в составе «Лавин». Ранее это удалось Патрику Руа. Расцветает и Валерий Ничушкин. Российский нападающий имеет 21 балл за 26 игр, а в прошлом сезоне было 24 балла за 65 встреч. Прогресс очевиден.

Накануне в матче с «Чикаго» (6:4) даже играл в первом звене вместе с Кейлом Макаром, Габриэлем Ландескогом и Микко Рантаненом. Конечно, такая потребность возникла из-за проблем с составом. Однако это очень хорошо лично для Валерия, опыт получен невероятный. К тому же главный тренер довольно лестно отзывается о форварде.

«Баффало» идёт на 13-м месте в Восточной конференции, набрав 35 баллов за 43 встречи. Отставание от зоны плей-офф составляет 18 пунктов. В восьми играх сезона статистика разделилась поровну: случилось четыре победы и столько же поражений. Накануне «Сэйбрз» обыграли «Аризону» (3:1), но до этого крупно уступили «Оттаве» (0:5).

В противостоянии с «Колорадо» гости явно не претендуют на звание фаворитов. В личных встречах удалось урвать лишь одну победу в Колорадо за последние пять случаев. Хотя всё это меркнет на фоне такого грозного соперника, который в этом сезоне НХЛ играет просто отлично. Состав у «Эвеланш» сбалансирован. Забивают много. Настреляли уже 177 шайб.

Единственная беда — с травмированными. Не сыграют сразу пять хоккеистов, и выбыл на три матча Натан Маккиннон из-за травмы лица, полученной в матче с «Бостоном». Впрочем, у гостей дела с травмированными ещё хуже. Сразу девять игроков основного состава не смогут помочь. Среди них — три голкипера. С «Аризоной» могла быть ситуация, что все шестеро вратарей системы будут недоступны, но обошлось.

И всё-таки хозяева в плюсе. Мы бы рассмотрели победу «Колорадо» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.72. Забрасывать есть кому, так ещё и во вратарской линии дела обстоят хорошо. Чего не скажешь о сопернике, который сейчас идёт не очень. Оборона хромает, пропущено уже 148 шайб (при 114 заброшенных). Не стоит забывать, что «лавины» не проигрывают на своём льду 17 матчей подряд. На наш взгляд, они должны одержать уверенную победу.

«Колорадо» — «Баффало»: прогноз и ставка на матч НХЛ 31 января 2022 года

«Колорадо» сейчас играет отлично в атаке и обороне. Чего не скажешь о сопернике, у которого проблемы с составом. Особенно во вратарской линии. «Лавинам» это только на руку, забрасывают они исправно и много. Так ещё и у самих нет проблем с вратарями. По всем фронтам хозяева в плюсе, думается, они одержат очередную уверенную победу.

Ставка: победа «Колорадо» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.72.