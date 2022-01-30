«Айлендерс» — «Миннесота». Кирилл Капризов разучился проигрывать

31 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 03:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Айлендерс» в основное время можно с коэффициентом 2.74, успех «Уайлд» идёт в букмекерских конторах за 2.22.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Миннесота Уайлд» 31 января 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Айлендерс» — «Миннесота» 31 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.02, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.83. Гол в первые 10 минут идёт за 1.75, вероятность серии буллитов оценена в 8.20. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.30.

«Айлендерс» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (31.01.2022)

Продолжаем коротать время до старта Олимпиады вместе с Национальной хоккейной лигой. На 31 января запланированы пять встреч. Выбор небольшой, но посмотреть есть на что. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Нью-Йорк Айлендерс» — «Миннесота Уайлд», которое пройдёт на льду UBS Arena в Элмонте. Первое вбрасывание состоится в 03:30 мск.

«Нью-Йорк Айлендерс» сейчас занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 36 баллов за 36 игр. Отставание от топ-8 составляет 17 пунктов. Хотя в январе было одержано шесть побед в девяти матчах. Результат очень неплохой. На фоне провального ноября команда набрала ход. Правда, накануне подопечные Барри Тротца получили от «Лос-Анджелеса» (2:3).

«Миннесота Уайлд» сейчас идёт четвёртой в Западной конференции, набрав 55 баллов за 43 встречи. Отставание от лидирующего «Колорадо» составляет 10 пунктов. У ближайшего преследователя — «Вегаса» — в активе столько же очков, но провёл он на шесть игр больше. При этом за последние восемь матчей «Уайлд» потерпели всего одно поражение. Как раз от «Колорадо» (3:4 ОТ).

Команда из Миннесоты явно вернула стабильность в игре. Накануне обыграла соседей «Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2). Любопытно, что после первого периода «синерубашечники» вели со счётом 2:0, а в начале второго нападающий «дикарей» Фредерик Годро даже не реализовал буллит. Благо в итоге удалось вырвать победу, забросив три шайбы.

Кирилл Капризов набрал юбилейное, 50-е очко в сезоне, записав на свой счёт результативную передачу. Матс Цуккарелло отдал пас и забросил сам, набрав всего 40 очков за 33 игры. В прошлом сезоне у него было 38 баллов за 49 встреч. Во многом такие выдающиеся результаты у команды есть благодаря тройке Капризов — Хартман — Цуккарелло. Она является лучшей на данный момент в НХЛ.

«Айлендерс» на своём льду в Нью-Йорке имеют три победы в пяти последних играх с «Миннесотой». Однако статистика датирована 2015-2019 годами, так что только на неё полагаться не стоит. Имеет смысл посмотреть ещё и на игры команд в текущем сезоне. Многие запомнили, как «островитяне» имели 11-матчевую серию поражений.

Сейчас у них всего 15 побед за 36 игр. В то время, когда у «Миннесоты» таких затяжных серий не было, да и за 39 матчей одержано 26 побед. Разница хорошо видна. В атаке у «островитян» дела также идут не очень, всего забросили 86 шайб (против 152 у «Уайлд»). Зато в защите играют чуть лучше, пропущено 97 шайб (против 117 у соперника).

Голкиперы Илья Сорокин и Семён Варламов стараются и регулярно помогают своему клубу. Илья одержал уже 11 побед за 24 игры и оформил четыре шат-аута. Россиянин делит второе место с Джеком Кэмпбеллом из «Торонто» по этому показателю. Однако с такой игрой в атаке далеко не уедешь. Даже букмекеры не уверены, что матч получится голевым.

В качестве ставки мы бы рассмотрели итоговую победу «Миннесоты» за 1.78. В таком противостоянии сложно выделить явного фаворита, ведь по сравнению с концом 2021 года результаты «Нью-Йорка» действительно улучшились. Однако в целом гости выглядят предпочтительнее, они снова набрали стабильный ход. Так ещё и лучшая тройка нападения НХЛ продолжает радовать.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Миннесота Уайлд»: прогноз и ставка на матч НХЛ 31 января 2022 года

«Айлендерс» потихоньку наращивают силы, хотя в атаке дела всё равно обстоят не очень. Зато во вратарской линии есть Сорокин и Варламов, которые тащат команду. Однако «Миннесота» сейчас выглядит более грозно. В нападении полный порядок, тройка Капризова — лучшая в НХЛ, а результаты снова стабилизировались. Думается, два балла заберут именно гости.

Ставка: итоговая победа «Миннесоты» за 1.78.