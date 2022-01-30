Мексика — Коста-Рика. Кейлор Навас тряхнёт стариной

31 января состоится матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Мексика — Коста-Рика. Начало игры — в 02:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считаю фаворитами хозяев: поставить на победу мексиканцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех костариканцев оценён экспертами в 10.50. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Мексика — Коста-Рика 31 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч Мексика — Коста-Рика не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34. Поставить на «обе забьют» можно за 2.65.

Анализ и прогноз матча 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Мексика — Коста-Рика (31.01.2022)

Европейские чемпионаты снова взяли небольшую паузу, пока внимание нп национальных сборных. В самом разгаре Кубок Африки, а теперь порадуют заключительные матчи отбора на ЧМ-2022. В Северной Америке 31 января на знаменитом стадионе «Ацтека» Мексика примет Коста-Рику. Начало — в 02:00 мск.

Мексика является самой титулованной сборной в КОНКАКАФ, добыла 11 титулов. 16 раз она принимала участие в мундиале и дважды доходила даже до четвертьфинала. Правда, было это в далёких 1970 и 1986 годах. Также имеет в коллекции победу в Кубке конфедераций 1999 года. В целом, обладает очень развитой футбольной инфраструктурой.



В текущем розыгрыше квалификации ЧМ-2022 зелёные выступают весьма недурно. За девять встреч потерпели только два поражения — от лидирующих в турнирной таблице США (0:2) и Канады (1:2). Также сыграли вничью с той же Канадой (1:1) и Панамой (1:1). В остальных матчах одержали победы, благодаря чему располагаются на третьей строчке с 17 очками.



Мексиканцы любят играть в открытый футбол, демонстрируют приятную результативность. Впрочем, в последнее время с этим достаточно туго. За девять матчей квалификации ЧМ-2022 забили только 13 голов, причём пять из них пришлось на долю аутсайдеров (три мяча досталось Гондурасу и два — Сальвадору).

«Трёхцветные» славятся талантливой молодёжью, которая трижды выходила на юниорский чемпионат мира и даже занесла в свой актив золотые медали турнира (в 2005 и 2011 годах). Однако реализация этих игроков иногда подводит. Выступают симпатично, создают много моментов, но с сильными оппонентами зачастую испытывают трудности.



Сборная Коста-Рики тоже очень хороша. Традиционно входит в топ сильнейших национальных команд КОНКАКАФ. В отличие от грядущего оппонента, наибольших успехов на международной арене добилась за последнее сорокалетие. Пять раз пробралась на чемпионат мира и даже дошла до 1/4 финала в 2014 году.

Главной фишкой костариканцев является крепкая линия обороны, в том числе опытный голкипер Кейлор Навас, выступающий за французский «ПСЖ». Также хитрая схема главного тренера: четыре защитника, пять полузащитников и один нападающий. При активном давлении оппонента один из хавбеков опускается ниже, выполняя роль опорника.

Стоит заметить, что в 2014 году на чемпионате мира в Бразилии сборная Коста-Рики выступала схожим образом. Зачастую на поле присутствовало даже пять защитников. Правда, уже в 1/8 финала возникли большие проблемы. С трудом одолели сборную Греции (1:1, по пенальти 5:3). Лучшим игроком матча был назван, конечно же, Кейлор Навас. Голкипер отразил семь ударов до серии 11-метровых.

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Оборонительная тактика работает, но не всегда хорошо. За девять игр квалификации ЧМ-2022 подопечные Луиса Суареса пропустили только семь мячей, однако наличие лишь одного нападающего сказывается. Забитых мячей недостаточно — семь штук. Поэтому располагаются в середине турнирной таблицы с 12 баллами и рискуют пропустить грядущий розыгрыш мундиаля.



В нынешнем розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ костариканцы тоже не преуспели. Пробраться дальше 1/4 финала оказалось невозможно. Потерпели поражение от сборной Канады (0:2). Владели мячом большую часть игрового времени, однако нанесли всего четыре удара, ни один из которых не пришёлся в створ.



Стратегия Коста-Рики заключается в сдержанном оборонительном футболе. Забивает из-за этого довольно редко, зато свои ворота держит в относительной безопасности. Мексиканцы играют по другому принципу, отталкиваясь от атакующего стиля. Вот только результативностью особо не радуют. Перспективная молодёжь есть, но с реализацией порой туговато.

При этом в предстоящей очной встрече ставки крайне высоки. У костариканцев есть не так много времени, чтобы догнать хотя бы Панаму в таблице и занять четвёртое место. Мексиканцам в свою очередь терять очки тоже нельзя, поскольку есть риск выпасть из топ-3 и лишиться прямой путёвки. Скорее всего, встреча пройдёт в осторожном ключе. Думаем, смело взять ТМ 2.5 мяча за 1.79.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Мексика — Коста-Рика 31 января 2022 года

По сию пору Кейлор Навас является одним из главных игроков сборной Коста-Рики. В обороне полный порядок, но один нападающий — жестокая жертва во имя результата. Впрочем, свои плоды данная тактика приносила не раз. Мексиканцы в свою очередь забили много андердогам квалификации ЧМ-2022. С крепкой Канадой и США такой фокус не прошёл (один гол за две игры). Думается, грядущее противостояние будет не из числа результативных. Про статус матча забывать тоже не стоит.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.79.

Прогноз на матч Мексика — Коста-Рика с коэффициентом 2.51.

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