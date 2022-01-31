Лионель Месси против «Ниццы» в Кубке Франции и «Динамо» — «Енисей»: что смотреть 31 января

Первый месяц 2022 года подошёл к концу. Несмотря на наличие вакцины, коронавирус не думает отступать. Некоторые соревнования останавливают или переносят на неопределённый срок из-за нового штамма. Впрочем, пока спортивных событий хватает. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 31 января.

На что ставить в футболе 31 января

Понедельник и до этого особенно не радовал многообразием футбольных событий, а теперь, когда топовые европейские чемпионаты взяли небольшую паузу, выбирать вообще не приходится. Продолжают играть в Португалии. Сегодня состоится встреча 20-го тура Примейры «Эшторил» — «Пасуш де Феррейра». Начало — в 22:00 мск.

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Поклонники российского футбола продолжают следить за межсезонной подготовкой любимых клубов. Сегодня играет грозненский «Ахмат», а также московское «Динамо». Бело-голубые встретятся с «Енисеем», стартовый свисток запланирован на 17:00 мск. До этого москвичи успели провести две товарищеские встречи — обыграли «Армд Форс» (12:0) и уступили софийскому ЦСКА (1:3).

Самое вкусное, разумеется, припасено на поздний вечер. В 23:15 мск стартует матч 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца». Парижанам по-прежнему не хватает Неймара, который продолжает восстановление после жуткой травмы, зато отправился от коронавируса Лионель Месси. А Килиан Мбаппе никуда и не пропадал.



Впрочем, лёгкой прогулки подопечным Маурисио Почеттино ждать всё же не стоит. Клуб из Ниццы под руководством Кристофа Галтье в этом сезоне заметно преобразился. В турнирной таблице чемпионата Франции занимает вторую строчку и вовсю претендует на выход в Лигу чемпионов. С таким соперником действительно лишний раз лучше не шутить.

На что ставить в хоккее 31 января

Континентальная хоккейная лига продолжает пережидать коронавирусную волну, а вместе с тем приближается и Олимпиада в Пекине. Поклонники хоккея могут обратить внимание разве что на матчи НХЛ и ВХЛ. Встречи команд из ВХЛ могут быть кому-то не интересны, а в североамериканской лиге играют преимущественно ночью.

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Впрочем, несколько интересных встреч зацепить при желании можно. Сегодня в ВХЛ пройдёт сразу восемь встреч. «Торос» — «Металлург» Нк и «Молот» — «Ермак» стартуют в 17:00 мск, «Ижсталь» — «Сокол» стартует в 18:00 мск, «Нефтяник» — «Омские Крылья» и «Химик» — АКМ начнутся в 18:30 мск, а старт матчей «СКА-Нева» — «Буран», «Рязань» — «Ростов» и «Динамо» СПб — «Тамбов» запланирован на 19:00 мск.



Рано утром 1 февраля пройдёт пять встреч Национальной хоккейной лиги. «Коламбус» примет «Флориду» (3:00 мск), «Торонто» сыграет дома с «Нью-Джерси» (3:30 мск), «Анахайм» отправится в гости к «Детройту» (3:30 мск), «Оттава» примет «Эдмонтон» (3:30 мск), а «Чикаго» на своём льду встретится с «Ванкувером» (3:30 мск).

На что ещё ставить 31 января

Australian Open благополучно отгремел. Вчера в тяжелейшем противостоянии Рафаэль Надаль одержал волевую победу над Даниилом Медведевым и установил рекорд по количеству титулов на ТБШ. Однако теннисный сезон только стартовал, всё интересное впереди. Сегодня на турнирах в Монпелье, Пуне и Кордове пройдут матчи первого круга.

Кому обыкновенного футбола показалось мало, тот может обратить внимание на чемпионат Европы по мини-футболу. Сборная России досрочно вышла в четвертьфинал, но сыграет во вторник, 1 февраля. Сегодня пройдут две встречи: Португалия сыграет с Финляндией (19:00 мск), а Казахстан встретится с Украиной (22:00 мск).



В Единой лиге ВТБ пройдёт всего один баскетбольный матч. «Зелёна-Гура» из Польши примет казахстанскую «Астану», начало запланировано на 20:00 мск. Поляки замыкают турнирную таблицу регулярного чемпионата, а казахи идут на 10-м месте.