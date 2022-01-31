Россия на Олимпиаде-2022: нашу сборную ждёт успех!

4 февраля в столице Китая – Пекине – откроют Олимпийские игры – 2022. В отличие от игр четырёхлетней давности в Пхёнчхане, россияне едут в Поднебесную в оптимальном составе. И, конечно, все ждут медалей от нашей команды! Станет ли Пекин счастливым для нашей сборной? Есть все шансы на то, что так и будет. Изучаем букмекерские расклады.

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30 медалей было только в Сочи

Букмекеры смотрят на выступление нашей сборной в Пекине довольно оптимистично. По крайней мере они выставили основной тотал медалей для нашей команды на отметке в 30. Причём на ТБ 29.5 медали можно сделать ставку с коэффициентом 1.53, а обратный исход идёт за 2.34.

Прогноз очень даже оптимистичный, ведь если посмотреть на количество медалей, которые наша команда завоёвывала на зимних Олимпиадах, то лишь однажды рубеж в 30 медалей был покорён. Это случилось в Сочи-2014, где было 33 медали, да и то потом последовала целая череда допинговых скандалов.

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Четыре года назад в Пхёнчхане было лишь 17 наград, но смотреть на те Игры нет смысла: уж очень усечённым был состав команды. В Ванкувере-2010 было лишь 15 наград, в Турине-2006 – 22 медали, а в Солт-Лейк-Сити-2002 – 13. Так что прогноз можно назвать сверхоптимистичным, будем надеяться, что наши спортсмены его оправдают.

10 золотых медалей – реально ли?

Что касается медалей высшей пробы, то здесь аналитики установили тотал в 9.5 золотых кругляшков. Коэффициенты на ТБ 9.5 и ТМ 9.5 одинаковые – 1.85. Предсказать здесь что-то очень сложно. Если попадание в тройку можно просчитать с высокой долей вероятности, то победу – куда сложнее.

В истории выступлений России на Олимпиадах после распада СССР были Лиллехамер-1994 (11 золотых) и Сочи-2014 (13 золотых). Но были и провалы, такие как Ванкувер-2010 (всего 3 золота) и Солт-Лейк-Сити-2002 (5 золотых).

В медальном зачёте впереди Норвегия. По золотым медалям ещё и Германия

Разумеется, принимают ставки и на победителя медального зачёта. Если смотреть по общему количеству медалей, то сборная России в этом букмекерском рейтинге пока на второй позиции, но коэффициент на нашу сборную очень высок – 8.50. Всё потому, что у рейтинга есть явный фаворит – Норвегия. Эта команда традиционно идёт фаворитом, а коэффициент на её победу мизерный – 1.13.

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Что касается нашей сборной, то по общему числу медалей наши главные конкуренты – Германия (коэффициент 10.00), США (12.00) и Канада (12.00).

Если же говорить только о золотых медалях, то тут также вне конкуренции Норвегия, поставить на скандинавов можно с коэффициентом 1.16. Букмекеры считают, что много золота будет и у Германии, шансы этой страны оценили котировкой 5.50. А вот на нашу команду можно сделать ставку за 10.00. Совсем рядом сборные Канады (11.00), США и Нидерландов (по 12.00).

Эта Олимпиада точно будет необычной. Коронавирус может выбить из строя любого фаворита. Поэтому предсказывать заранее что-то практически невозможно. Будем болеть за наших и верить, что высокие ожидания букмекеров оправдаются. Удачных ставок!

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