Бразилия — Парагвай. Коутиньо и Винисиус не дадут Аргентине помечтать

2 февраля состоится матч 16-го тура квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Парагвай. Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех парагвайцев оценён экспертами в 16.00. Ставки на ничью принимаются за 5.75.

Какой канал покажет матч Бразилия — Парагвай?

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Бразилия — Парагвай 2 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Бразилия — Парагвай не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.87. Поставить на «обе забьют» можно за 3.20.

Анализ и прогноз матча 16-го тура отбора ЧМ-2022 Бразилия — Парагвай (02.02.2022)

Клубный футбол снова взял паузу, наступила пора национальных команд. В самом разгаре Кубок Африки, про отбор на ЧМ-2022 тоже не забываем. В Южной Америке 2 февраля на стадионе «Минейрао» Бразилия примет Парагвай. Начало запланировано на 3:30 мск.

Бразильцы потрясающе смотрятся в квалификации ЧМ-2022. За 14 матчей не потерпели ни одного поражения. При этом лишь три раза сыграли вничью: с крепкой Колумбией (0:0), Аргентиной (0:0) и Эквадором (1:1). Досрочная путёвка в Катар обеспечена, осталось сохранить первую позицию, хотя это, скорее, вопрос престижа.



Негативный момент всего один. Пребывает в лазарете лидер нападения «селесао» — Неймар, выступающий за французский «ПСЖ». Точные сроки полного восстановления пока неизвестны. За девять матчей отборочного цикла ЧМ-2022 форвард забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Потеря ощутимая, несмотря на хороший кадровый резерв.



Именитых футболистов в составе сборной Бразилии хватает. Проще назвать фамилии тех, кто не играет в топовых европейских клубах, нежели наоборот. Потому есть смысл выделить одного из самых перспективных — Винисиуса Жуниора, выступающего за мадридский «Реал». За 21 матч испанской Примеры он забил 12 мячей и отдал пять голевых передач.



В Лиге чемпионов бразилец тоже преуспел. За шесть встреч группового этапа забил два мяча и отдал три голевые передачи. Не так давно международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг наиболее дорогих футболистов в топ-5 лиг. Возглавил его как раз Винисиус. Впрочем, за сборную в нынешнем цикле он результативными действиями пока не отметился, хотя отбегал пять игр. Вот он, шанс.

Две последние встречи квалификации ЧМ-2022 жёлто-зелёные провели без Неймара. В результате сыграли вничью с Аргентиной и Эквадором, забив при этом всего один гол. Оппонентам стоит отдать должное, они были хороши. Тем не менее спад активности атакующего звена бразильцев заметен невооружённым глазом.



Сборная Парагвая восемь раз участвовала в финальных стадиях мундиаля. Дважды становилась чемпионом Южной Америки и завоевала серебряные медали Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Несмотря на слабое экономическое развитие страны, зарекомендовала себя в качестве крайне неуступчивого соперника.



Однако в квалификации ЧМ-2022 успехи парагвайцев откровенно минимальны. За 15 матчей одержали только две победы. В обоих случаях над замыкающей турнирную таблицу Венесуэлой (1:0 и 2:1). Семь раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений, в том числе от сборной Бразилии (0:2). С такими результатами в Катаре делать нечего.



Больше всего настораживает безголевая серия «гуарани», которая насчитывает уже шесть встреч кряду в отборочном цикле ЧМ-2022. Забить не удалось Аргентине (0:0), дважды Чили (0:2 и 0:1), а также Боливии (0:4), Колумбии (0:0) и Уругваю (0:1). Как ни странно, больше натерпелись от аутсайдеров.

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После разгромного поражения от Боливии пост главного тренера сборной Парагвая покинул аргентинский специалист — Эдуардо Беррицо. Бразды правления принял его соотечественник — Гильермо Баррос Скелотто. Пока заметных улучшений в игре красно-белых не наблюдается (два поражения и ничья), да и вообще перспективы сомнительны.



Сборная Бразилии — явный фаворит, она имеет отличный состав и высокий уровень подготовки. Сборная Парагвая же провалились в кризис и выкарабкиваться из него наверняка будет ещё долго. Смена тренера не помогает, так что безголевая серия имеет все шансы продлиться. Думаем сыграть П1 + ТМ 2,5 мяча за коэффициент 2.62.



Ввиду отсутствия Неймара результативность бразильцев на порядок снизится. Один-то забьют, два — возможно, а вот три — менее вероятно. На гол парагвайцев не рассчитываем вовсе. С другой стороны, можно взять менее агрессивные варианты, например: П1 + ТМ 3.5 мяча за 1.71 или просто общий низ по голам за 1.83. Коэффициенты вполне рабочие.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Бразилия — Парагвай 2 февраля 2022 года

Сборная Бразилии отлично прошла квалификацию и уже гарантировала себе поездку в Катар. Имеет больше шансов на победу, потому как банально сильнее. Отсутствие Неймара, конечно, скажется на результативности, но не на результате. Сборная Парагвая может надеяться только на ничью путём отхода в глухую оборону. Прошлая очная встреча завершилась в пользу жёлто-зелёных (2:0). Думается, в этот раз будет что-то похожее.



Ставка: победа сборной Бразилии + тотал меньше 2.5 мяча за 2.62.

Где смотреть матч Бразилия — Парагвай?

Пике: если Холанд хочет выиграть «Золотой мяч», не стоит переходить в команду к Мбаппе.

Прогноз на матч Перу — Эквадор с коэффициентом 3.50.