«Барселона» — «Атлетико». Хави вернётся в зону Лиги чемпионов

6 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Атлетико» оценён экспертами в 3.22. Ставки на ничью принимаются за 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Барселона» — «Атлетико» 6 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» (06.02.2022)

Еврокубки не за горами, но пока всё внимание — на внутреннюю арену. 6 февраля в чемпионате Испании состоится четыре встречи 23-го тура. В одной из них на стадионе «Камп Ноу» сразятся «Барселона» и «Атлетико». Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск. Главный арбитр — Хесус Хиль Мансано.

«Барселона» является самым титулованным клубом Испании и топ-5 чемпионатов. Никогда не покидала высший дивизион и постоянно боролась с мадридским «Реалом» за золотые медали первенства. Однако в текущем розыгрыше её успехи скромны. Располагается на пятой позиции и максимум на что может претендовать — участие в Лиге чемпионов.



Положение в турнирной таблице обусловлено скверным началом сезона. На тот момент возглавлял каталонцев Рональд Куман. Голландский специалист нередко экспериментировал с составом, но из-за непоследовательности завёл своих подопечных в патовое положение. Как следствие — невнятные выступления в Лиге чемпионов и увольнение.



Руководство сине-гранатовых вовремя вмешалось, пригласив на тренерский мостик легендарного игрока — Хави Эрнандеса. Изменения не заставили себя долго ждать. Появился высокий прессинг, улучшились результативность и результаты. В последних пяти матчах Ла Лиги «Барса» одержала победы над «Эльче» (3:2), «Мальоркой» (1:0) и «Алавесом» (1:0), а также сыграла вничью с «Севильей» (1:1) и «Гранадой» (1:1).

С другой стороны, проблем у Хави по сию пору очень много. Например, ситуация с Усманом Дембеле, который хочет получать баснословные деньги и при этом опаздывает на тренировки. Подливают масла в огонь очередная травма Ансу Фати и нежелание игрока делать операцию, на которой настаивают медицинский штаб и сам Хави.



Позитивные моменты тоже есть. Недавно каталонцы усилились сразу тремя нападающими из АПЛ — Ферраном Торресом, Адамом Траоре и Пьер-Эмериком Обамеянгом. Хави делает упор на молодёжь и атакующую схему. Пока она не сработала только в матчах 1/8 финала Кубка Короля и полуфинала Суперкубка Испании. Уступили «Атлетику» и «Реалу» (в обоих случаях — 2:3 в дополнительное время) соответственно.



«Атлетико», напротив, симпатично смотрелся в первой половине сезона, даже возглавлял турнирную таблицу чемпионата Испании. Но затем начал стремительно терять очки даже во встречах с аутсайдерами. Вследствии чего скатился на четвёртую позицию. По сравнению с прошлогодними достижениями — ситуация удручающая.

После четырёхматчевой серии поражений мадридский клуб одержал победу в игре с «Райо Вальекано» (2:0), сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2) и выцарапал три очка в битве с «Валенсией» (3:2). В последних двух случаях добыли очки благодаря большому везению и волевым качествам игроков. Оба раза находились в роли догоняющих.

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Из Кубка Короля «матрасники» вылетели, потерпев поражение от нестабильного «Реала Сосьедад» (0:2). В Суперкубке Испании тоже не преуспели, в матче 1/2 финала уступили «Атлетику» (1:2). Однако руководство данными результатами не обеспокоено, оно по-прежнему всецело доверяет Диего Симеоне.



Неудивительно, ведь за долгое время совместной работы аргентинский специалист привил команде чёткую структуру игры и ежегодно помогает доходить до решающих стадий Лиги чемпионов. По инициативе Симеоне красно-белые подписали нового футболиста — Даниэля Васса из «Валенсии». Хотя планировали больше усилений.



«Барса» же заметно прогрессирует под руководством Хави. Несмотря на имеющиеся проблемы и поражения в кубковых матчах (в обоих случаях дотянули до дополнительного времени), выглядят симпатично. Чего не скажешь о «матрасниках», которые сильно захворали и без шансов уступили «Реалу Сосьедад» в Кубке Испании.

На наш взгляд, нынешняя «Барса» будет посильнее, потому возьмём П1 за внушительный коэффициент 2.45. Мадридский «Атлетико» только в последнее время начал приходить в себя, вернулся в победную колею. А вот каталонцы смотрятся бодро, не проигрывают в Примере шесть туров кряду и восполняют пробелы в составе.

Прогноз и ставка на матч Примеры «Барселона» — «Атлетико» 6 февраля 2022 года

Диего Симеоне заслуживает уважения за свой труд у руля «Атлетико», однако его команда сейчас пребывает в кризисе. Только благодаря силе воли добыли очки в последних трёх матчах испанской Примеры. «Барселона», напротив, встала на путь исправления. Собралась с силами при Хави. Прогрессирует. Прилично усилилась, с каждым новым матчем смотрится всё увереннее. Думаем, каталонцы выиграют.



Ставка: победа «Барселоны» за 2.45.

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