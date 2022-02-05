«Лилль» — «ПСЖ». Лионель Месси берёг голы для чемпиона Франции

6 февраля состоится матч чемпионата Франции «Лилль» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Лилля» оценен экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 3.92.

Какой канал покажет матч «Лилль» — «ПСЖ»?

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Лилль» — «ПСЖ» 6 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Лилль» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча чемпионата Франции «Лилль» — «ПСЖ» (06.02.2022)

Одной из самых обсуждаемых проблем сейчас является омикрон-штамм коронавируса. Он крайне заразен и распространился практически по всему земному шару. Тем не менее футбольный сезон в самом разгаре. 6 февраля в 23-м туре чемпионата Франции на стадионе «Пьер-Моруа» «Лилль» примет «ПСЖ». Начало — в 22:45 мск.

В прошлом сезоне «Лилль» знатно погремел, выиграв золотые медали чемпионата Франции. Несмотря на ошеломительный успех, руководство клуба расторгло контракт с Кристофом Галтье и распродало ведущих футболистов в различные клубы Европы. Теперь коллектив располагается на 11-й строчке и не претендует даже на участие в еврокубках.



Хотя в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «доги» преуспели. Попалась достаточно удобная группа. Вышли в плей-офф с первой позиции. В Кубке Франции повезло на порядок меньше, в матче 1/16 финала проиграли «Лансу» (2:2, по серии пенальти 3:4). Ведя в счёте 2:0, отдали инициативу и мяч противнику, за что поплатились.



Клуб из Лилля не может похвастаться стабильностью выступлений. В последних трёх встречах Лиги 1 сыграл вничью с «Марселем» (1:1), одержал уверенную победу над ползущим в зоне вылета «Лорьяном» (3:1), но потерпел поражение от не самого именитого «Бреста» (0:2). С такими результатами в Лиге чемпионов делать нечего.

В последней встрече с «ПСЖ» (1:2) подопечные Жослена Гурвеннека открыли счёт на 31-й минуте матча благодаря ярким индивидуальным действиям Бурака Йылмаза. Продуктивно контратаковали, но Джанлуиджи Доннарумма спасал. Соперник всю игру владел инициативой и давил, поэтому пропустили два гола под конец встречи. Отличились Маркиньос и Ди Мария.



Сейчас Маурисио Почеттино вынужден полагаться только на позиционный футбол. Дело в том, что практически все клубы Франции привыкли к мощной линии атаки парижан и не лезут на рожон. Напротив, садятся в глухую оборону и стараются искать счастье в контратаках. А как иначе? С другой стороны, удаётся далеко не всегда, поэтому «ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с приличным отрывом от второго места.



У клуба из Парижа отличный подбор игроков и высокий уровень футбола, однако порой это даже мешает. Например, в 1/8 финала он вылетел из Кубка Франции от «Ниццы» (0:0, по серии пенальти 5:6), которая отчётливо понимала, какого калибра оппонент, и грамотно играла в обороне. Дотянула до серии пенальти, где оказалась удачливее.

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В последних четырёх противостояниях Лиги 1 красно-синие одержали победы над «Брестом» (2:0) и «Реймсом» (4:0). Вничью сыграли с «Лорьяном» (1:1) и «Лионом» (1:1). Наиболее интересен матч с командой из Лиона. История та же, что и в последней встрече с «Лиллем». Пропустили первыми, затем весь матч позиционно атаковали, давили и добыли ничью благодаря голу Тило Керера на 76-й минуте.



Даже обладатель семи «Золотых мячей» — Лионель Месси — не в силах ничего с этим поделать. Аргентинец здорово выступил в Лиге чемпионов, забил пять голов за пять встреч. За сборную сыграл хорошо (шесть голов за 13 встреч квалификации ЧМ-2022). А вот в чемпионате Франции успехи прямо-таки удручающие — один гол за 12 встреч. Недавно форвард сказал игрокам «Барселоны» и Хави, что ему трудно адаптироваться в «ПСЖ». Так ли плохо было в Испании?



Безусловно, фаворитом грядущей встречи является клуб из Парижа. Он обладает целой эскадрой именитых футболистов и в каждом матче выступает с позиции силы, используя позиционный футбол. Возможность убежать в контратаку представляется далеко не всегда, противники сидят в обороне и караулят каждого атакующего игрока.

Впрочем, «Лилль» совсем скатился вниз по турнирной таблице, даже «Бресту» в матче последнего тура Лиги 1 уступил, хотя имел преимущество. У него есть характерная особенность: забивает первый, но под занавес встречи начинает пропускать. Так это было в 1/16 финала Кубка Франции, и в последней очной встрече с «ПСЖ». Думаем, вытянуть даже ничью будет трудно. Можно взять П2 за 1.95.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лилль» — «ПСЖ» 6 февраля 2022 года

«ПСЖ» обладает сильным составом, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, атакует позиционно и зачастую добивается успехов. Здесь ничего удивительного. Перебои бывают, но редко. «Лилль» расстался с Кристофом Галтье и, видимо, с надеждами на борьбу за медали. Закрепился на позиции середняка и выступает нестабильно. Думается, повторится история прошлой очной встречи — снова победят парижане.



Ставка: победа «ПСЖ» за 1.95.

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