Дания — Россия, хоккей на ОИ-2022. Больше никаких оправданий

11 февраля состоится матч группового этапа хоккейного турнира Олимпиады Дания — Россия. Начало встречи — в 7:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.28, успех сборной Дании идёт за 8.30. На ничью по итогам 60 минут предлагают поставить за 6.35.

Дания — Россия: какой канал покажет матч ОИ-2022?

Коэффициенты букмекеров на матч хоккейного турнира Олимпиады Дания — Россия 11 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа Олимпиады по хоккею Дания — Россия 11 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.40, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.72. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах за 1.69. Вероятность серии буллитов оценена экспертами коэффициентом 11.25.

Дания — Россия: прогноз на матч хоккейного турнира Олимпиады (11.02.2022)

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пекине стартовал. Впереди ещё больше интересных матчей. На 11 февраля запланировано четыре встречи. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея, разумеется, стоит уделить игре Дании и России. Она пройдёт на льду стадиона «Национальный». Первое вбрасывание — в 7:10 мск.

Сборная Дании сыграла первый матч на турнире со сборной Чехии и неожиданно для всех, кроме датских болельщиков, вероятно, вышла победителем — 2:1. Даже букмекеры не давали особых шансов гостям, но результат — на табло. Всё благодаря двум шайбам в первом периоде. Хотя ненужные удаления и разница в классе едва не сказались.

Отскочили. Сборная России по хоккею чудом выиграла в первом матче на ОИ.

Датская сборная нанесла всего 17 бросков в створ. Шимон Грубец — голкипер соперника — отразил лишь 15. Зато уже по воротам Себастьяна Дама пришлось 40 прицельных выстрелов. Во многом благодаря своему вратарю (отразил 39 бросков) датчане неоднократно оставались в игре и в итоге сумели добыть важные очки.

Сборная России стартовала с победы в матче со Швейцарией (1:0), хотя перед началом многие всё равно ждали немного другого хоккея. Победным стал гол Антона Слепышева за три секунды до конца первого периода. Причём шайба после броска Антона отскочила от ноги швейцарца. Этого оказалось достаточно. Не много ли удачи?

Судить сложно, но один мрачный факт есть. Где затерялись звёзды? Никита Гусев, Вадим Шипачёв и Михаил Григоренко — то есть первая тройка нападения — практически не показали ничего внятного. От них явно ждут большего. Хорошо, что третье звено сработало. Также нужно отдать должное Ивану Федотову, отразившему 33 броска.

Первый матч оказался действительно трудным для российской сборной, но нужно идти дальше. Впереди Дания, которая неожиданно обыграла соперника по группе B и теперь возглавляет её.

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С другой стороны, уровень датчан явно не самый высокий. У подопечных Алексея Жамнова есть преимущество перед соперником. Звёзд у них в составе нет, так ещё и в личных встречах не везёт. Проиграли девять последних матчей на чемпионатах мира. Так что фаворит, на наш взгляд, здесь просматривается явно.

Главное, чтобы лидеры сборной России наконец-то проснулись. От них многого ждут на этом турнире, особенно в отсутствие хоккеистов из НХЛ. При этом у самой Дании не всё так гладко. Во-первых, не самый сильный состав. Во-вторых, есть проблемы с удалениями, которых, впрочем, и у россиян в первом матче набралось достаточно.

Если номинальные гости сыграют достаточно строго, то смогут легко победить. Скорее всего, датчане снова будут действовать вторым номером и постараются искать счастье в контратаках. Однако пока наш вратарь надёжен. Мы бы рассмотрели победу сборной России с форой (-2) за 1.66. Доказывать россиянам есть что.

В личных встречах значительный перевес не только по победам, но и по заброшенным шайбам. При этом выбранная ставка заходила в семи прошлых очных матчах из девяти на ЧМ. А однажды произошёл возврат. Думается, недооценки со стороны команды Алексея Жамнова быть не должно, а класс у неё выше.

Дания — Россия: прогноз и ставка на матч хоккейного турнира Олимпиады 11 февраля 2022 года

Обе сборные стартовали с побед. Но Россия явно играла не в свой хоккей. А Дания, наоборот, удивила. Вряд ли теперь сборная России станет недооценивать соперника, хотя перевес в личных встречах и отсутствие звёзд в составе оппонента явно на руку подопечным Алексея Жамнова. Верим в команду и ждём на этот раз хорошего хоккея.

Ставка: победа сборной России с форой (-2) за 1.66.

Фетисов — о поступке Слепышева: нельзя ставить свои интересы выше интересов команды.

Ещё один прогноз на матч Дания — Россия: мучения Жамнова продолжатся.

Егор Яковлев: швейцарцы, в принципе, ничем не удивили.