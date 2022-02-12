Финляндия — Швеция, хоккей на ОИ-2022. Сборной России стоит присмотреться

13 февраля состоится матч группового этапа Олимпиады по хоккею Финляндия — Швеция. Начало встречи — в 11:40 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной Финляндии в основное время можно с коэффициентом 2.17, успех сборной Швеции идёт за 2.86.

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады по хоккею Финляндия — Швеция 13 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа Олимпиады по хоккею Финляндия — Швеция 13 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.11. Гол в первые 10 минут идёт за 1.86. Вероятность серии буллитов оценена экспертами в 7.90. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.05.

Финляндия — Швеция: прогноз на матч хоккейного турнира Олимпиады (13.02.2022)

Олимпийские игры в самом разгаре, хоккейный турнир среди мужчин добрался до последних матчей группового этапа. На 13 февраля запланировано четыре встречи. Отдельное внимание уделим игре сборных Финляндии и Швеции, которая пройдёт на льду стадиона «Национальный» в Пекине. Первое вбрасывание состоится в 11:40 мск.

Сборная Финляндии, выступающая в группе С со сборными Швеции, Латвии и Словакии занимает сейчас первое место. Обходит шведов по дополнительным параметрам. Сперва обыграли Словакию (6:2), а накануне в упорной борьбе переиграли Латвию (3:1). Всё решилось за четыре минуты до конца третьего периода. Леонид Комаров отметился голом.

Примечательно ещё и то, что почти весь состав — это игроки из КХЛ. Например, вратарская линия. Юхо Олкинуора из «Металлурга», Харри Сятери из «Сибири», а Франс Туохимаа — из «Нефтехимика». В атаке старается Сакари Маннинен («Салават Юлаев»), оформивший хет-трик в первом матче. Также Миро Аалтонен («Витязь») с двумя шайбами и передачей на счету.

Швеция же сперва обыграла Латвию (3:2), а накануне переиграла Словакию (4:1). У неё в составе тоже вратари только из КХЛ: Ларс Юханссон (СКА), Адам Рейдеборн (ЦСКА) и Магнус Хелльберг («Сочи»). Атака и защита собраны из разнообразных лиг, хотя имён знакомых немало. В целом шведы не уступают оппоненту.

В личных встречах явного перевеса между соперниками тоже не наблюдается. Швеция выиграла шесть из 10 последних очных игр. Хотя Финляндия явно настроена забрать на этом турнире медали. Оставшись без Марко Антиллы из-за коронавируса, команда играет ещё агрессивнее. Не зря её считают одним из главных претендентов на золото.

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С другой стороны, обе команды уже обеспечили себе выход в 1/4 финала и будут спорить за то, кому достанется более легкий соперник. То есть за первое место в группе. У обеих команд всё хорошо в атаке и защите. Вратари работают уверенно, нападение забивает исправно. Хотя Латвия явно удивила в битвах с ними.

Плюс такое противостояние создаёт интригу. Всё же встречаются географические соседи и вечные соперники. Здесь можно ждать чего угодно. Зато в пяти из семи последних личных встреч соперники забрасывали больше четырёх шайб на двоих. На Олимпиаде держат ту же планку. Можно рассмотреть тотал больше 4.5 шайбы за 1.76.

Забрасывать здесь есть кому, да и, думается, вряд ли матч будет лёгким для любой стороны. Уступать никто не захочет. Красочности давнее противостояние тоже добавит. Тем более обе сборные сейчас показывают хороший хоккей. Конечно, кто любит рискнуть, можно попробовать взять П1. Букмекеры немного на стороне финнов. На наш взгляд, вполне логично. Хотя остановимся на тотале.

Финляндия — Швеция: прогноз и ставка на матч Олимпиады по хоккею 13 февраля 2022 года

Давние соперники схлестнутся в битве за первую строчку в группе С. Однако выделить явного фаворита встречи точно нельзя. Забрасывают исправно и много, пропускают мало. Проблем не испытывают. Обе хорошо укомплектованы и хотят победить. Ожидаем, что матч получится интересным, ждём красивый и интригующий хоккей. Возьмём тотал больше 4.5 шайбы. Что-то вроде 3:2 или 3:3 здесь может быть.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.76.

Ставка на матч Финляндия — Швеция с коэффициентом 2.11.

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