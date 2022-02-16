«Интер» — «Ливерпуль», Россия — Дания и лыжный спринт. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на дворе уже февраль! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 16 февраля.

На что ставить в футболе 16 февраля

Плей-офф Лиги чемпионов продолжается, сегодня очередные два матча 1/8 финала. «Зальцбург» сыграет с «Баварией», которая без Мануэля Нойера пропустила 4 мяча от «Бохума». Ну а главное блюдо дня – матч «Интера» и «Ливерпуля». Юрген Клопп в группе встречался с «Миланом» и теперь вновь в этом городе и на этом же стадионе «Сан-Сиро», но в соперниках уже «Интер».



В испанской Примере «Атлетико» примет «Леванте». Команда Диего Симеоне выдала пару дней назад искромётный матч с «Хетафе» (4:3), посмотрим, как получится в игре с аутсайдером чемпионата.



Российские клубы на сборах проводят последние контрольные матчи. Сегодня «Нижний Новгород» сыграет с «Балтикой», «Химки» встретятся с узбекским «Новбахором».

На что ставить на Олимпиаде 16 февраля

На хоккейном турнире сегодня четвертьфиналы. Сборная России встретится с Данией, ждём от наших ребят победы и выхода в полуфинал. Кроме того, США сыграет со Словакией, Финляндия сразится со Швейцарией, а Швеция – с Канадой.



В лыжных гонках сегодня командные спринты. Юлия Ступак и Наталья Непряева вполне могут побороться за медаль, а от дуэта Большунов/Терентьев ждём борьбы за золото с норвежцами Вальнесом и Клебо. Будем надеяться, у наших всё получится!



В биатлоне женская эстафета. Девушки в Пекине совсем не радуют, но вдруг именно сегодня на них снизойдёт озарение?!



В шорт-треке девушки бегут дистанцию 1500 метров, а у мужчин эстафета на 5000 метров. Важнейший матч у мужчин в кёрлинге, в соперниках – Великобритания. Во фристайле финал в акробатике, там болеем за Станислава Никитина и Илью Бурова.

На что ещё ставить 16 февраля

В НХЛ четыре матча в ночь на четверг. «Миннесота» Кирилла Капризова сыграет с «Виннипегом» на выезде, ждём очередных подвигов от россиянина.

На теннисном турнире в Марселе Андрей Рублёв сыграет с Ришаром Гаске, Роману Сафиуллину будет противостоять Томаш Махач, а Аслану Карацеву предстоит встреча с Хольгером Руне. У девушек в Дубае Варвара Грачёва скрестит ракетки с Маркетой Вондроушовой.



В волейбольной Лиге чемпионов наши клубы заканчивают групповой этап. Московское «Динамо» уже в ранге участника плей-офф принимает турецкий «Зираат Банк», питерский «Зенит» борется за путёвку в следующий раунд с «Берлином», а вот для «Локомотива» матч с «Марибором» не имеет значения: шансов пройти дальше нет.