Дзюба копит на билет в сборную, последний шанс «Локомотива» в КХЛ: что смотреть 7 марта

Начало первого месяца весны ознаменовалось, мягко говоря, не самыми приятными событиями. Благо на фоне огромного количества острых политических новостей можно хоть немного перевести дух в мире спорта. Спортивный сезон продолжается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 7 марта.

На что ставить в футболе 7 марта

Российская Премьер-Лига завершает программу 20-го тура сразу четырьмя встречами. И каждая должна получиться интересной. «Краснодар», который приостановил ряд контрактов с легионерами, будет принимать сражающийся за сохранение прописки «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

В 16:30 мск стартуют ещё две встречи. «Зенит» на своём поле сыграет с «Уфой». Уфимцам очки нужны позарез. Однако петербуржцы имеют все шансы оторваться от «Динамо» в таблице. Артём Дзюба изъявил желание вернуться в сборную России и поговорил Валерием Карпиным. Тренер посоветовал готовиться, так что с мотивацией у форварда проблем возникнуть не должно.



«Сочи» сыграет в гостях с «Ростовом». Сочинцы уступили ЦСКА в Кубке России, а теперь армейцы потеснили их и с третьего места в чемпионате России. Нужно навёрстывать. Ростовчане пропустили игру 19-го тура, а потому после зимнего перерыва официальных матчей не проводили. Закроет программу 20-го тура матч «Ахмат» — «Рубин» (начало — в 19:00 мск).

В чемпионате Англии состоится одна-единственная встреча 28-го тура «Тоттенхэм» — «Эвертон». Начало запланировано на 23:00 мск. В Испании «Атлетик» Бильбао примет «Леванте» (23:00 мск), а в ФНЛ — втором российском футбольном дивизионе — «Ротор» сыграет с «Томью» (14:00 мск).

На что ставить в хоккее 7 марта

Розыгрыш Кубка Гагарина продолжается, сегодня пройдут три встречи. Магнитогорский «Металлург» постарается закрепить результат двух прошлых игр в Казахстане. Противостоять ему будет местный «Барыс». Начало — в 14:00 мск. А челябинский «Трактор» попытается уже сегодня закончить серию с «Нефтехимиком» (17:00 мск). Счёт уже 3-0 в его пользу. Нижнекамскому клубу терять нечего.

Такое же неприятное положение неожиданно сложилось у ярославского «Локомотива». Сначала они дважды уступили ЦСКА в Москве, а переезд серии домой не помог. На днях ярославцы потерпели от армейцев третье поражение в серии. Фактически, предстоящий матч — это последний шанс для Игоря Никитина и его команды. Первое вбрасывание — в 17:00 мск.

На что ещё ставить 6 марта

Поклонники баскетбола смогут посмотреть две встречи Единой лиги ВТБ. «Енисей» сыграет с «Локомотивом-Кубань» (14:00 мск), а ЦСКА сразится с «Автодором» (18:00 мск). Возглавляет турнирную таблицу УНИКС. Зато все участники игрового дня, за исключением «Енисея», пока находятся в топ-8.