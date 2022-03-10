«Брайтон» — «Ливерпуль». «Интер» позади, но отдыхать рано

12 марта состоится матч 29-го тура АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех клуба из Брайтона оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» 12 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча 29-го тура АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» (12.03.2022)

Зима порадовала яркими спортивными событиями. Еврокубковые соревнования, Кубок Африки и матчи отбора ЧМ-2022 оставили впечатления. Весна обещает быть не менее захватывающей. 12 марта состоятся три встречи 29-го тура английской Премьер-лиги. В самой ранней из них на стадионе «Фалмер» местный «Брайтон» примет «Ливерпуль».

После семиматчевой беспроигрышной серии «Брайтон» потерпел четыре поражения подряд. Сначала уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2), затем «Бёрнли» (0:3), «Астон Вилле» (0:3) и «Ньюкаслу» (1:2). Из-за неудач спустился на 12-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Англии и рискует завершить сезон аналогично предыдущему — неподалёку от зоны вылета.



Пожалуй, главной причиной такого плохого отрезка является зимнее трансферное окно. Команду покинули Лео Эстигор, Юрген Локадия и Дэниел Бёрн. Уход первых двух футболистов не так важен, они в основном занимали скамейку запасных. А вот продажу 29-летнего защитника в «Ньюкасл» клуб из Брайтона ощущает в полной мере.



В обратном порядке трансферов не последовало, «чайки» просто потеряли ключевого игрока. А ведь большая часть успехов была обусловлена как раз крепостью обороны. Например, в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграли вничью с «Кристал Пэлас», затем с «Лестером» и «Челси» (во всех случаях 1:1). Скромные цифры на табло, зато есть результат!

А вот в последних четырёх встречах в АПЛ подопечные Грэма Поттера пропустили девять мячей. Причём три из них — от «Бёрнли», который 11 матчей кряду не мог одержать победу в чемпионате Англии и демонстрировал ужасную результативность. Также выбыли из Кубка Англии, проиграв «Тоттенхэму» (1:3).



На фоне глобального кризиса оппонента поражение «Ливерпуля» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Интера» (0:1) — сущий пустяк. Итальянцев подвёл Алексис Санчес. Нападающий схлопотал красную карточку на 63-й минуте. Благодаря победе в первой встрече со счётом 2:0 красные всё равно добыли себе выход в 1/4 финала соревнования.

В чемпионате Англии успехи мерсисайдцев тоже почтительные. Располагаются на второй строчке в турнирной таблице с 63 очками. От лидирующего «Манчестер Сити» отстают на шесть пунктов, но имеют игру в запасе. При этом семь последних противостояний кряду отыграли строго на победу. Вероятность очередной очень высока.



Пару слов стоит сказать о результативности подопечных Юргена Клоппа. За 27 матчей АПЛ забили 71 мяч — больше всех. 41 из них записало на свой счёт атакующее трио — Мохамед Салах, Диогу Жота и Садио Мане. К слову, нападающие возглавляют список бомбардиров. В недавнем розыгрыше Кубка Африки сенегалец и египтянин сыграли ключевые роли в своих сборных. В их классе сомнений нет.



В других турнирах мерсисайдцы тоже преуспевают. Недавно одержали победу в финале Кубка лиги над «Челси» (0:0, по пенальти 11:10). Также вышли в 1/4 финала Кубка Англии, одолев на предыдущей стадии «Норвич» (2:1). Дубль оформил Такуми Минамино. Благодаря таким великолепным результатам сохраняют шансы по итогу сезона завоевать сразу четыре титула.

«Брайтон» здорово смотрелся до продажи ключевого игрока, но сейчас угодил в чёрную полосу. Подопечные Юргена Клоппа, напротив, только усилились в зимнее трансферное окно, приобрели лучшего бомбардира «Порту» — Луиса Диаса. Благодаря огромным ресурсам здорово выступают во всех соревнованиях, радуя большим количеством голов. Возьмём Ф2 (-1) за коэффициент 1.86.



Несмотря на поражение от «Интера», мерсисайдцы — фавориты. Во-первых, они очень мотивированы соперничеством с «Манчестер Сити» за золото АПЛ. А во-вторых, в текущем сезоне во всех соревнованиях потерпели только три поражения и семь раз сыграли вничью. Неудачные выступления для них — большая редкость. «Чайки» же забарахлили.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» 12 марта 2022 года

Продав Бёрна, «Брайтон» угодил в кризис. Терпит поражения, пропуская по два-три мяча за матч. Сам при этом результативностью не радует. Даже от «Бёрнли» натерпелся. «Ливерпуль» замечательно выглядит на дистанции, много забивает и может похвастаться колоссальными ресурсами. Он банально сильнее. Плюс мотивирован догнать «Манчестер Сити». Думаем, гости одержат уверенную победу.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за коэффициент 1.86.